Özel: Madem emekliye para yok, 31 Mart'ta da Tayyip Erdoğan'a oy yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Mamak’ta Mutlu Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışına katıldı.



"BÜTÜN ANKARALILARIN GÖNLÜNÜ KAZANDI"



Özel, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:



* "Hikaye 2014 yılında başladı. Aslında menzile ulaşıyordu, başarılıyordu. Ancak o karanlık gecenin ardından bir 5 yıl ileriye kaldı. 2019 yılında Mansur Yavaş, Ankara'nın bütün demokratlarıyla buluştu. Ankara'nın sosyal demokratlarını, milliyetçi demokratlarını, muhafazakar demokratlarını bir araya getirerek bir büyük ittifakla Ankara ittifakıyla ilk önce seçimleri kazandı. Ardından kendisine oy veren, vermeyen bütün Ankaralıların gönlünü kazandı.



“CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI SEÇERSENİZ ANKARA'YI BURAYA GETİRİRSİNİZ DİYORUM"



* Mansur başkanı Ankara'da anlatmak kolay. Ancak onu ben sadece Ankara'da anlatmıyorum. 81 bir ilde bine yakın ilçede nereye gittiysek Mansur başkanımızı anlatıyoruz ve şunu söylüyoruz. Herkesi Ankara'ya götüremeyiz. Herkese Mansur başkanın yaptığı hizmetleri Ankara'dan sunamayıp herkese Ankara kart veremeyiz, her sofraya her ay et koyamayız. Herkese doğal gaz yükleyemeyiz. Çünkü onlar ancak Ankara'da olabiliyor. Ama eğer siz beldenize, ilçenize, büyük şehrinize, bir CHP’li belediye başkanı seçerseniz Ankara'yı buraya getirirsiniz diyorum. Ankara'yı buraya getirirsiniz.



“MANSUR YAVAŞ DEMEK HALKÇI BELEDİYECİLİK DEMEK”



* Mansur Yavaş'ı Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'da, Karadeniz'de, Marmara'da, Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da, inanarak, güvenerek, övünerek anlatıyoruz. Çünkü Mansur Yavaş demek halkçı belediyecilik demek dayanışma belediyeciliği demek insanı merkeze alan, kimseyi ayırmayan, siyasi parti ayrımlarının, etnik farklılıkların ve tensel farklılıkların görülmediği, insana sen olarak değer verildiği gerçek bir belediyecilik, gerçek bir şehircilik demek.



* Gençler ‘Mamak’ diye ‘Özgür Mamak’ diye tezahürat yapıyorlar. Biraz önce Sayın Yavaş çok anlamlı bir hatırlatmada önemli bir talepte bulundu ve size bir emanet bıraktı. Gerçekten Mansur Yavaş'ın yaptıklarını dakikalarca, saatlerce anlatabiliriz. Ama isteyip de yapamadıkları var. Desteği alamadığı için yapamadıkları var. Onun özelliği mazeret söylemiyor. Şikayet etmiyor ama eli kolu bağlı bu kadar hizmet yapan Mansur Yavaş'ın büyükşehir belediye meclis çoğunluğu elinde olduğunda bu 5 yılda neler yapacağını siz düşünün arkadaşlar.



“REKOR OYLA MANSUR YAVAŞ'I YENİDEN SEÇECEK”



* Hal böyle olunca en kritik belediyelerden bir tanesi Mamak. Aslında yirmi beş yıldır sosyal demokrat belediyeciliğe, halkçı belediyeciliğe hasret. Aslında gücümüz var. Zaman zaman kendi hatalarımızdan zaman zaman talihsizliklerle Mamak'a CHP’nin halkçı belediyeciliğin, eşitlikçi belediyeciliği, yoksulu gören, yetimi kollayan, kadına, gence olanaklar yaratan dezavantajlı grupları mutlaka kayıran engelliler için kenti yaşanılabilir bir cennete çevrilecek belediyecilik için maalesef bugüne kadar beklemek zorunda kaldınız.



* Bakın Mamak geçen seçimlerde büyükşehire verdiği oydan memnun. O oyunun arkasında ve oyu arttırarak bir rekor oyla Mansur Yavaş'ı yeniden seçecek.Ancak, geçen sefer verdiği ilçe belediye oyundan hiç memnun değil. Burnundan fitil fitil geldi. Mamak’ın parası çarçur edildi. Kişisel harcamaları harcandı. Reklamlara, panolara olarak kondu. Ama hizmet yerine kavga yapmayı tercih ettiler. Mamak’a hizmet getirmek yerine büyükşehirde Mansur başkana muhalefet etmeyi, ona çelme çakmayı tercih ettiler.



“ANLAYIŞIMIZ OY YOKSA HİZMET YOK ANLAYIŞI DEĞİLDİR”



* Çankaya'nın dibinde Mamak gibi bir ilçenin bu kadar geride bırakılmasına, hak ettiği hizmeti alamamasına ve adeta başkentin ortasında kaderine terk edilmiş olmasına itiraz ediyoruz. Bizim anlayışımız oy yoksa hizmet yok anlayışı değildir. Kazanınca Tuzluçayır da bizimdir, Yeşilbayır da bizimdir. Şair diyor ya, ‘Mamak’a sonbahar’ geldi. Artık Mamak'ın sonbaharı yetti, kışı yetti, rahmet yağıyor, rahmetle geldik, uzatmayalım ama 31 Mart'ta bu sefer Mamak'a bahar gelecek yan gelecek hepimizin yüzü gülecek. Artık çocukların kreşe Çankaya'ya gitmediği, yoksullukla, çöple, geri kalmışlıkla konuşulmayan bir Mamak için bugün 31 Mart günü fermanı bizde, elinizdeki mühürde.



“ERDOĞAN'A OY YOK”



* Tayyip Erdoğan, emeklinin cebinden her ay 5.5 çeyrek altını almıştır. Emekliler sandıkta hesabını soracak mısınız? Ben emeklilere 7’şer bin lira seyyanen zam verelim, mağduriyeti giderelim dediğimde, ‘Para yok’ dedi. Uçan saraya, yüzen saraya, kışlık saraya, 300 arabalık konvoylara para var, beşli çeteye, yandaş müteahhide para var. Emekliye gelince para yok. Madem emekliye para yok. 31 Mart'ta da Tayyip Erdoğan'a oy yok.



"MİLLİYETÇİLİĞİNİ SORGULAMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR”



* Devlet Bahçeli çıkmış, ‘Ankara'ya altı ok lazım değil, Altınok lazım’ diyor. Ey Bahçeli o altı oktan bir tanesi milliyetçiliktir. Ne CHP’nin ne Veli başkanın ne Mansur başkanın milliyetçiliğini sorgulamak kimsenin haddi değildir. Bunu böyle bilsin. 31 Mart sadece bir yerel seçim değil artık mazlumların, mağdurların, yoksulların, emekçilerin, emeklilerin, çiftçilerin, köylülerin, esnafların, kötü gidişine durduracağız, yarınlara hep birlikte güvenle bakacağımız gün başlangıç günüdür. Biz o güne inanıyoruz. Biz sizlere güveniyoruz. Biz sizin bu seçimi kazanacağınıza ve bu tarihi yazacağınıza inanıyoruz."