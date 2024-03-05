Samanyolu Haber /Gündem / İddialara nokta kondu: Almanya için vize randevu sistemi değişiyor /05 Mart 2024 18:50

İddialara nokta kondu: Almanya için vize randevu sistemi değişiyor

Almanya'nın Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri vize için randevu alma sisteminin değiştiğini duyurdu. Bundan böyle kayıt oluşturulduktan sonra randevular kronolojik sıra ile verilecek.

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Almanya, Türkiye'den yapılan vize başvurularında sistem değişikliğine gidildiğini duyurdu. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği resmi X hesabından yayınlanan ilgili mesajda, Türkiye'deki dış temsilciliklerde, 5 Mart itibarıyla vize için randevu alma sisteminin değiştirildiği ve bundan böyle başvuru randevuları için bekleme listesi uygulamasına geçildiği duyuruldu.

Yeni sistemle randevular, kayıt oluşturulduktan sonra kronolojik sıra ile verilecek. Büyükelçilik, mesajında bu yeni uygulama ile, "çok uzun süren boş randevu arama ihtiyacının ortadan kalkmış olacağını" ifade etti:

DW Türkçe'de yer alan habere göre bir süredir, aralarında Almanya'nın da olduğu pek çok Avrupa ülkesinden Schengen vizesi alma amacıyla başvuruda bulunan çok sayıda kişi, randevu alabilmek için çok uzun süre beklemekten muzdarip olduğunu ve yaşanan yoğunluğun yanında vize randevularının karaborsaya düştüğünü öne sürüyordu. 

İki aşamalı başvuru sistemi
Yeni sistemde, vize başvurusunda bulunmak için ilk olarak Almanya'nın Türkiye'deki temsilciliklerinin internet sitesinden kayıt oluşturulması gerekecek. Söz konusu kayıt yapıldıktan sonra temsilcilikler, vize talebinde bulunan kişiye, kronolojik sırayla randevu verecek.

Randevunun ardından yaşanan süreçte ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Başvurular, bugüne dek olduğu gibi, Almanya'nın hizmet sağlayıcısı iDATA üzerinden devam edecek. Randevu bekleme listesine kayıtlar için herhangi bir ücret talep edilmeyecek. iDATA tarafından gönderilecek e-postadaki randevu tarihinin onaylanması durumunda ise, 48 saat içinde hizmet ücretinin ödenmesi gerekecek.
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