Kaplan soruşturmasında flaş gelişme: Eşi de gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 21 şüphelinin yakalandığı bildirildi.







MASAK RAPORLARINA GİRDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, alınan ifadeler, elde edilen bilgiler, hesap incelemeleri, MASAK raporu ve gizli tanık beyanları doğrultusunda "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan yürütülen soruşturmada 36 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.





21 KİŞİ YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerden 21'i yakalandı.





İŞ KADINI AKBABA DA GÖZALTINA ALINDI



Gözaltına alınan isimler arasında Kaplan'ın eşi Nazlı Kaplan ile Ankaralı iş kadını Nihal Akbaba da yer alıyor. Akbaba, Kaplan ile, el konulan Atlıbahçe Turizm şirketinde yüzde 50 ortaktı.