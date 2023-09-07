Gabon’da darbeciler eski lideri serbest bıraktı

Gabon’da 30 Ağustos’ta yapılan darbe sonrasında konutunda alıkonulan Cumhurbaşkanı Ali Bongo’nun serbest bırakıldığı duyuruldu.





“Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi” (CTRI) isimli askeri yönetim, sağlık durumu göz önünde bulundurulan Bongo’nun artık “dilediği gibi hareket etmekte özgür” olduğunu bildirdi. CTRI, Bongo’nun isterse tedavi görmek için yurt dışına da çıkabileceğini kaydetti.



