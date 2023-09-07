Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi de Japonya, Ay'a iniş aracı fırlattı /07 Eylül 2023 09:10

Şimdi de Japonya, Ay'a iniş aracı fırlattı

ABD, Rusya; Çin Hindistan derken Japonya'da Ay'a araç gönderdi Japonya Uzay Araştırma Ajansına (JAXA) ait "SLIM" Ay'a iniş aracını taşıyan H2A roketi uzaya fırlatıldı.

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H2A roketi yerel saatle 08.42'de güneybatıdaki Kagoşima'ya bağlı Tanegaşima Uzay Merkezi'nden uzaya gönderildi.

Roket bünyesinde, Ay yüzeyine hassas iniş teknolojilerini test etmeyi hedefleyen "SLIM" ile XRISM X-ray astronomik uydusu taşıyor.

Mitsubishi Electric üretimi SLIM, 2,4 metre yüksekliğe ve 2,7 metre genişliğe sahip ve 700 kilogram ağırlığında.

İniş aracının 3 ila 4 ay içinde Ay'ın yörüngesine girmesi ve 4 ila 6 ay içinde Ay yüzeyine ulaşabilmesi hedefleniyor

Japonya'nın elde edeceği, Ay'a ilişkin gözlem ve veriler, ABD liderliğinde sürdürülen "Artemis" projesinde kullanılacak.
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