Samanyolu Haber /Gündem / Gagavuzya'dan Moldova'ya rest: Rusya dahil tüm ülkelere başvuracağız /10 Nisan 2024 09:47

Gagavuzya'dan Moldova'ya rest: Rusya dahil tüm ülkelere başvuracağız

Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul, Moldova'nın Gagavuzya’nın bağımsızlığına asker göndererek tepki vermesi durumunda, bölge yetkililerinin Rusya dahil herkesten yardım isteyeceğini söyledi.

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Sputnik’e demeç veren Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, ‘Kişinev'in Romanya ile birleşmeye karar vermesi halinde Gagavuz özerkliğinin Moldova'dan ayrılacağına’ ilişkin daha önceki ifadelerine açıklık getirdi.

Konuşmasına, “Umarım iş bu noktaya gelmez” diyerek başlayan Gutsul, “Yetkililerimizin sağduyulu olmasını umuyorum. Ancak iş bu noktaya gelirse, elbette Rusya da dahil olmak üzere tüm ülkelere başvuracağız" dedi.

Gutsul, Gagavuz özerkliğinin Moldova içinde kalmak istediğine de vurgu yaparken ancak ülke yetkililerinin Romanya ile birleşmeye karar vermesi halinde önlem alacaklarının da altını çizdi.

Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı, Gagavuzların bağımsız bir Moldova Cumhuriyeti'nde yaşamak istediğini sözlerine ekledi.

4 Nisan'da konuşan Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, Moldova ile birleşme fikrine destek verdiğini belirtmiş, bunun da Moldova'nın AB'ye katılması halinde gerçekleşebileceğini ifade etmişti.

Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ise birçok Romanyalı yetkilinin yanı sıra Moldovalı siyasi parti üyelerinin de iki devletin birleşmesi fikrini desteklediğini ekledi.


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