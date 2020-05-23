Galatasaray: Bütün lig maçları İstanbul'da oynansın

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre Kulüpler Birliği Vakfı ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu’nun önceki gün İstanbul’da yaptığı ve 18 takımın da "Süper Lig’i 12 Haziran’da başlatalım" görüşünde birleştiği toplantıda, sezonun devamı için Galatasaray’dan önemli bir öneri geldiği ortaya çıktı.







Sarı kırmızılı kulüp adına toplantıya katılan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Süper Lig’in Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi tek bir şehirde oynanması formülünü gündeme getirdi.





Bu format için en uygun şehrin İstanbul olduğunu söyleyen Albayrak, bu düşüncelerinin sebebini maddeler halinde şöyle anlattı:





*İstanbul’da Süper Lig maçlarının oynanabileceği niteliklere sahip 7 tane stat var.

*Kentte 4-5 yıldızlı onlarca otel var ve bunların neredeyse tamamı şu anda boş.

*Galatasaray Kulübü olarak biz, İstanbul dışından gelecek takımların antrenman yapmaları için Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki iki sahamızı tahsis etmeye hazırız.

*Bu formül kabul edilirse, İstanbul dışındaki şehirlerin takımlarına haksızlık olmaması ve kimsenin lehine avantaj oluşmaması adına, maçların hangi statta oynanacağını ‘kura çekerek’ belirleyelim. Kura sonucu hangi maç hangi stada düşerse, karşılaşma orada oynansın.

*Maçları tek şehirde oynarsak, takvimi daha da kısaltır ve sezonu 1.5 ayda bitirebiliriz.





'Başka kentte bu olanaklar yok'





Galatasaray'ın bu önerisine en büyük destek, şampiyonluk adayı Medipol Başakşehir’den geldi. Turuncu lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ, “Biz fikstür gereği Galatasaray ile kendi stadımızda oynayacağız. Ancak bu formül son derece uygun ve mantıklı. Kura sistemi ile biz de bu maçı hangi stat denk gelirse oynamayı kabul ederiz” dedi. "Maçların tamamı İstanbul’da oynansın" görüşünü destekleyen kulüp yöneticileri, şehirdeki otellerin ve statların kalitesine dikkat çekerek, Türkiye’de başka hiçbir kentin bu olanaklara sahip olmadığını ifade etti.





Ağaoğlu: Maçları Karadeniz'de yapalım





Abdurrahim Albayrak, toplantıdaki konuşmasının devamında TFF Başkanı Nihat Özdemir’e, “Bu formül kabul edilir ve uygun görülürse, İstanbul’a gelecek takımların seyahat ve otel masrafları TFF tarafından karşılansın” dedi. Birçok kulübün sıcak baktığı bu öneriye karşı çıkan isimlerin başında Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu geldi.





Ağaoğlu’nun, “Madem öyle bir düşünceniz var, o zaman maçları Trabzon, Rize, Ordu ve Giresun’da oynayalım” diye konuştuğu belirtildi. TFF Başkanı Özdemir, daha önce yaptığı açıklamalarda, Süper Lig’in sağlıklı bir şekilde tamamlanmasına yönelik bütün önerileri değerlendireceklerini söylemişti.