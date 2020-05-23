Samanyolu Haber /Gündem / Kadın kolları başkanı abarttı: Allah çocuklarımın ömründen alıp Erdoğan'a versin /23 Mayıs 2020 10:41

Kadın kolları başkanı abarttı: Allah çocuklarımın ömründen alıp Erdoğan'a versin

Çorum AKP Kadın Kolları Başkanı ve AKP Belediye Meclis üyesi Meryem Demir, Tayyip Erdoğan’ın il ve belediye başkanlarıyla yaptığı video konferans toplantısında, Erdoğan’a hitaben, “Allah çocuklarımın ömründen alsın size versin” dedi.

Kadın kolları başkanı abarttı: Allah çocuklarımın ömründen alıp Erdoğan'a versin

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, Erdoğan’ın il ve belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıya Çorum’da AKP İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günal, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur katıldı.

Toplantıda, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’dan sonra söz alan Meryem Demir, Erdoğan’a “Kızmayın sakın ben bir şey söyleyeceğim: İnsan kendi ömründen vazgeçebilir ama bazen diyorum ki, çocuklarımın ömründen alsın size versin. Çünkü bu ülke için o kadar önemlisiniz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Meryem Demir’in bu sözlerine çocuklarınızı en iyi şekilde yetiştirin diye cevap verdi
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Kadın kolları başkanı abarttı: Allah çocuklarımın ömründen alıp Erdoğan'a versin

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