Kadın kolları başkanı abarttı: Allah çocuklarımın ömründen alıp Erdoğan'a versin

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, Erdoğan’ın il ve belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıya Çorum’da AKP İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günal, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur katıldı.





Toplantıda, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’dan sonra söz alan Meryem Demir, Erdoğan’a “Kızmayın sakın ben bir şey söyleyeceğim: İnsan kendi ömründen vazgeçebilir ama bazen diyorum ki, çocuklarımın ömründen alsın size versin. Çünkü bu ülke için o kadar önemlisiniz” dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Meryem Demir’in bu sözlerine çocuklarınızı en iyi şekilde yetiştirin diye cevap verdi