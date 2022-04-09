‘Galatasaray’ın gelmiş geçmiş en iyi santraforu kim’ sorusuna ‘Hakan Şükür’ diyemedi

Yayının videosunu Twitter hesabından paylaşan eski AKP milletvekili ve milli futbolcu Hakan Şükür, ‘‘O aslında yoğ… Ancak diktatörlüklerde olabilecek bir durum, Allah’tan Türkiye’de böyle bi şey yok…!!’’ ifadelerini kullandı.





Bartu Küçükçağlayan, spor yazarı Mehmet Demirkol’un sunduğu Spor dergisi Socrates’in YouTube platformundaki ‘Demirkol’un Galaxy Rehberi programına konuk oldu.Yayında Mehmet Demirkol, Bartu Küçükçağlayan’a Galatasaray’ın en iyi santraforunun kim olduğunu sordu. Soru karşısında bir süre sessiz kalan Büyükçağlayan, ‘Hakan Şükür’ dememek için, “Söyleyemiyoruz adını galiba” ifadesini kullandı. Büyükçağlayan’ın verdiği cevap karşısında Mehmet Demirkol kahkaha atınca Büyükçağlayan, “Öyle bir şey var abi” diye sözlerine devam etti.