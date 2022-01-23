Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray taraftarına çevik kuvvet müdahalesi /23 Ocak 2022 22:04

Galatasaray taraftarına çevik kuvvet müdahalesi

Galatasaray'ın Nef Stadı'nda Trabzonspor'a 2-1 yenildiği maçta alınan başarısız sonuçları protestyo eden sarı kırmızılı taraftarlara çevik kuvvet ve özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği belirtildi.

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Galatasaray, 23. haftanın son maçında sahasınada Trabzonspor'a 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 yenildi.

Sarı-kırmızılılar, Cicaldau'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 85 ve 90'da Bakasetas ile Visca'nın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Trabzonspor'un gollerinde önce Marcao ardından Taylan Antalyalı'nın hataları vardı.

Trabzonspor 2-1 öne geçtikten sonra tribünlerde yönetim istifa sesleri yükseldi. Taraftarlar görevden ayrılan teknik direktör Fatih Terim lehine de tezahüratlar yaptı.

Galatasaraylı taraftarlara çevik kuvvet ve özel güvenlik görevlileri müdahale ederken, sonrasında kalabalık sloganlar atarak alanı terk etti.
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