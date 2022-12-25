Galatasaray zor da olsa liderliği aldı!

Galatasaray haftayı 3 puanla kapatarak liderliği ele geçirdi… 15. hafta mücadelesinde İstanbulspor’u 2-1 mağlup eden sarı kırmızılılar ligde galibiyet serisini 4 maça çıkardı ve 30 puanla zirveye yerleşti.





Süper Lig’in 15. hafta mücadelesinde Galatasaray Nef Stadı’nda ağırladığı İstanbulspor’u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe’nin Trabzonspor deplasmanında mağlup olduğu haftada sürpize izin vermeyen sarı kırmızılılar liderlik koltuğuna oturdu.





6 RESMİ MAÇTIR GALİP

Ligde arka arkaya 4. maçından da 3 puanla ayrılan Galatasaray, Dünya Kupası dönüşü galibiyet serisine kaldığı yerden devam etti. 7-0’lık görkemli Başakşehir maçı sonrası 2 Türkiye Kupası sınavından da başarıyla çıkan Cimbom son 6 maçından galip ayrıldı.





İstanbulspor karşısında Bafetimbi Gomis’in attığı 2 golle galibiyete uzanan Galatasaray puanını 30’a çıkararak Fenerbahçe’nin 1 puan önünde liderliği aldı. İstanbulspor’un tek golü 82’de Mehmet Yeşil ile geldi.





İstanbulspor, uzatma dakikalarında Emir Gültekin ile inanılmaz bir fırsattan yararlanamadı ve 2-2’yi yakalama fırsatını harcadı.