Samanyolu Haber /Gündem / Galatasaray zor da olsa liderliği aldı! /25 Aralık 2022 21:53

Galatasaray zor da olsa liderliği aldı!

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Galatasaray-İstanbulspor maçına 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis damga vurdu. Sarı-kırmızılılar ayrıca 10 ay sonra bir ilk yaşadı.

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Galatasaray haftayı 3 puanla kapatarak liderliği ele geçirdi… 15. hafta mücadelesinde İstanbulspor’u 2-1 mağlup eden sarı kırmızılılar ligde galibiyet serisini 4 maça çıkardı ve 30 puanla zirveye yerleşti.

Süper Lig’in 15. hafta mücadelesinde Galatasaray Nef Stadı’nda ağırladığı İstanbulspor’u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe’nin Trabzonspor deplasmanında mağlup olduğu haftada sürpize izin vermeyen sarı kırmızılılar liderlik koltuğuna oturdu.

6 RESMİ MAÇTIR GALİP
Ligde arka arkaya 4. maçından da 3 puanla ayrılan Galatasaray, Dünya Kupası dönüşü galibiyet serisine kaldığı yerden devam etti. 7-0’lık görkemli Başakşehir maçı sonrası 2 Türkiye Kupası sınavından da başarıyla çıkan Cimbom son 6 maçından galip ayrıldı.

İstanbulspor karşısında Bafetimbi Gomis’in attığı 2 golle galibiyete uzanan Galatasaray puanını 30’a çıkararak Fenerbahçe’nin 1 puan önünde liderliği aldı. İstanbulspor’un tek golü 82’de Mehmet Yeşil ile geldi.

İstanbulspor, uzatma dakikalarında Emir Gültekin ile inanılmaz bir fırsattan yararlanamadı ve 2-2’yi yakalama fırsatını harcadı.
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