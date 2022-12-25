Beşiktaş Gaziantep'ten bir paun ile dönüyor





Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.





Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.





Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.





Ev sahibi takım, 71. dakikada Figueiredo'nun golüyle öne geçti.





Golden sonra rakip kalede baskı kuran Beşiktaş, 86. dakikada Weghorst ile aradığı golü buldu.





Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın puanı 23 oldu. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Gaziantep FK'nın puanı ise 17'ye yükseldi.