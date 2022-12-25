Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş Gaziantep'ten bir paun ile dönüyor /25 Aralık 2022 18:43

Beşiktaş Gaziantep'ten bir paun ile dönüyor

Gaziantep FK ile Beşiktaş, Süper Lig'in 15. hafta maçında 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş Gaziantep'ten bir paun ile dönüyor


Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Ev sahibi takım, 71. dakikada Figueiredo'nun golüyle öne geçti.

Golden sonra rakip kalede baskı kuran Beşiktaş, 86. dakikada Weghorst ile aradığı golü buldu.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın puanı 23 oldu. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Gaziantep FK'nın puanı ise 17'ye yükseldi.
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