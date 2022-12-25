Hizmet'e yakın işadamlarını kaçırıp şantaj yapan çete üyeleri Türkiye'ye iade edilecek

İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve suç örgütünün yöneticisi Lider Camgöz'ün yakalanmaları ve Türkiye'ye iade edilmeleri süreci hakkındaki açıklama yaptı.

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve suç örgütünün yöneticisi Lider Camgöz Arjantin'de sahte pasaport ile yakalandı.

Arjantin mahkemesi, İnterpol tarafından Buenos Aires’te yakalanan suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve yardımcısı Lider Camgöz’ün Türkiye’ye iadesine karar verdi.

Serkan Kurtuluş, medyaya yaptığı açıklamalarla, Dönemin Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı Yardımcısı şimdilerde üniversite rektörü olan Nükhet Hotar ile AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'un "Amerikalı pastör Andrew Brunson'a suikast düzenlemek için hazırlık yap" talimatı verdiğini ifşa etmişti

İzmir’de organize suç örgütü kurarak yaralama, tehdit, şantaj, kundaklama, silahlı saldırı gibi eylemlerle maddi menfaat elde ettiği iddiasıyla hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve geçen yıl haziran ayında İnterpol tarafından Gürcistan-Batum’da yakalanan Serkan Kurtuluş’un liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 69 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 524 sayfalık iddianamenin geniş bir kısmı medyaya yansımıştı.





İddianamede, liderliğini Serkan Kurtuluş’un yaptığı suç örgütüyle irtibatlı olduğu ileri sürülen eski İzmir İstihbarat Şube Müdürü Kudret Dikmen ve eski AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş da şüpheliler arasında yer alıyor Kudret Dikmen’in Hizmet Hareketi’ne yönelik operasyonlarda gözaltına alınacak olan şüphelilerinin listesini önceden Ahmet Kurtuluş aracılığıyla çeteye sızdırdığı, çetenin de ‘MİT’e çalışıyoruz, devlet arkamızda’ diyerek listede adı bulunan kişilere ulaşıp tehditle para kopardığı iddia edildi. Emniyet müdürü Dikmen ve Ahmet Kurtuluş geçtiğimiz aylarda adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.





ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTÜ

İddianamede, şüpheli şahısların “suç işlemek amacıyla çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları, yönettikleri ve bu örgüte üye oldukları, bu örgüt kapsamında maddi menfaat elde etme amacı güderek tehdit, hakaret, silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama ve kasten adam öldürme gibi suçları işledikleri” belirtildi. Örgütün, tehdit ve silahlı tehdit yoluna başvurularak para talep ettiği, bunu da ‘ceza kesmek’ şeklinde ifade ettiği kaydedildi.





MİT VE EMNİYET BAĞLANTILARI

İddianamede, Serkan Kurtuluş’un liderliğini yaptığı iddia edilen örgütle ilgili şu ifadelere yer verildi: “Örgüt mensupları ve lideri mağdurlara karşı iş yapalım tarzında yaklaşım sergileyip, akabinde ‘MİT’ ve ‘Emniyet’ bağlantıları olduğuna inandırıp, korkutucu güçlerinin yardımıyla da haksız bir şekilde para talep etmekte, zorlukla karşılaştıklarında ya da mağdurların ilgisiz ve isteksiz olduklarına kanaat ettiklerinde, bu kez türlü senaryolar ile organize bir şekilde istediklerini alana kadar cebir ve hile kullanmaktadırlar.”







