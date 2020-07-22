Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'da bir ayrılık daha! /22 Temmuz 2020 19:36

Galatasaray'da bir ayrılık daha!

Galatasaray'la bugün son antrenmanına çıkan Brezilyalı futbolcu Mariano'ya veda edildi.Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde son idmanına çıkan Mariano'ya hizmetleri için teşekkür etti.

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Mariano'nun önemli bir oyuncu ve önemli bir insan olduğunu belirten Terim'in "Kendisiyle çalışmaktan çok mutlu oldum. O mevkinin en zeki ve en teknik oyuncularından bir tanesi. Oyun taktiğini o mevkiden organize edecek yetenekte birisi. Ailesine ve kendisine mutluluklar diliyorum. Onu tanıdığım için çok memnunum. Kulübüm adına, şahsım adına, arkadaşlarım adına tüm Galatasaraylılar adına teşekkür ediyorum" dediği aktarıldı.

"CİMBOM BİR TARAFTAR KAZANDI"

Galatasaray'da güzel günler geçirdiğini belirten Mariano'nun, "Üç senedir buradayım. Beraber dört tane kupa kazandık. Başta hocama, ekibine ve bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Bu sezonun istedikleri gibi geçmediğini vurgulayan Brezilyalı oyuncunun, şu görüşlerini paylaştığı kaydedildi:

"Daha önce yaşadığımız başarılar ortada. Galatasaray bir taraftar kazandı. Sizi uzaktan da olsa hep destekleyeceğim. Hepinize mutluluklar ve başarılar diliyorum. Bugün son antrenmanıma çıktım. Tabii ki duygu dolu anlar yaşandı. Burada çok neşeli, mutlulukla dolu, güzel 3 sene geçirdim. 2 senede kazanılan 4 kupa var. Takımımla beraber önemli işler yaptığımı düşünüyorum. Özellikle başta hocam olmak üzere bütün teknik ekibe, takım arkadaşlarıma, bütün taraftarlara çok teşekkür etmek istiyorum. Benim her zaman yanımda oldular. İlk günden son güne kadar bana destek oldular. Şimdi Brezilya'ya gidiyorum ama kalbim ve dualarım sizinle olacak. Galatasaray'ı desteklemeye devam edeceğim. Her şey için çok teşekkür ediyorum." 
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