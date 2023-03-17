Garanti edilen 16, gerçekleşen 2 milyon; 14 milyon araç geçişi vatandaşın cebinden

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 6 Şubat depremlerinin vurduğu Adıyaman'da kısa süre önce tamamlanan ve depremzedelerin yerleştirildiği konteyner ve prefabrik konut alanlarında incelemelerde bulundu.







Şu an Adıyaman'da 264 bin depremzedeye geçici barınma sağlandığını da dile getiren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:





"Depremzedelerin 248 bini çadırlarda, 15 bin kadar vatandaşımız ise yurt, okul, okul pansiyonları ve konteynerlerde kalıyor. Bu aşamada çadırlar yalnızca bir 'ara formül'. Asıl amacımız, konteyner ve prefabrik kentleri bir an önce yaygınlaştırmak. Hızlıca herkesi konteyner kentlere taşımak ve kalıcı konutları yapılana kadar buralarda daha düzenli bir hayat sunmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Sadece Adıyaman merkezde 21 alanda yaklaşık 18 bin 500 yaşam konteyneri ve prefabrik kuruyoruz. 2 bin 618 konteynerin kurulumunu tamamladık. 2 bin 793 konteyner ve prefabriğin kurulumu tamamlanmak üzere. Kurulumu tamamlanan konteynerlere ailelerimizi hızla yerleştiriyoruz."





'BİR YILDA 2 MİLYON 200 BİN ARAÇ GEÇTİ'

Yıllık 16 milyon 425 araç için Hazine garantisi verilen ve yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nden bir yılda 2 milyon 200 bin araç geçtiğini belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi:





"Yarın, hem şanlı Çanakkale Zaferi'mizin 108. yıl dönümü, hem de ecdada saygı, geleceğe armağan olarak nitelendirdiğimiz 1915 Çanakkale köprümüzün açılışının 1. yıl dönümü. Tasarım ve mühendislik anlamında enlerin ve ilklerin köprüsünü inşa ettik ve ülkemizin bütünsel kalkınma hamlesi için dev bir adım olan bu eserimiz meyvelerini veriyor. Bugüne kadar 2 milyon 200 bin araç, 1915 Çanakkale köprümüz sayesinde kara yolunu kesintisiz şekilde kullandı. 2 milyona yakın araç ise Malkara-Çanakkale Otoyolu'nu kullandı. Böylece bölge ekonomisi canlandı, turizme, tarıma ve istihdama önemli katkılar sağlandı. Sonuçta ülkemiz kazandı, milletimiz kazandı."