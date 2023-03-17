Kaçakçılar, Kongolu mültecileri dolandırdı: Yunanistan yerine Çıplak Adası'na bıraktılar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, balıkçıların Çıplak Ada'da fark ettiği, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Kongolu 36 mülteci kurtarıldı. Mültecilerin, Yunanistan'a bağlı olduğu söylenerek adaya bırakıldıkları ortaya çıktı.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre Ayvalık ilçesinde, sabah saatlerinde balığa çıkan Gökhan Yalav ve Şevki Kuş, Çıplak Ada'da bir grup kaçak mülteci olduğunu fark edip, durumu Sahil Güvenlik'e bildirdi. Deniz yoluyla bölgeye giden ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Kongolu 36 mülteciyi kurtardı.





Balıkçılar, mültecilerin kurtarılma anlarını, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Mültecilerin, Yunanistan adası denilerek dün gece Çıplak Ada'ya bırakıldığı tespit edildi. Mülteciler, İl Göç İdaresi'ne gönderilmek üzere jandarmaya teslim edildi.