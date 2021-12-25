"Gaz fiyatları 2022'de de yüksek seviyelerde kalabilir"

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, 2022’de gaz fiyatlarının yüksek seviyelerde kalabileceğini belirtti. Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, 2022’de gaz fiyatlarının yüksek seviyelerde kalabileceğini belirtti.





Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rossiya 24 televizyonuna demecinde, gaz fiyatlarının 2022’de de yüksek seviyelerde kalabileceğini söyledi.





Novak, “Piyasalarındaki arz ve talep dengesi fiyatları yüksek seviyede tutuyor. Fiyatların önümüzdeki yıl da yüksek seviyelerde olacağını düşünüyorum” dedi.





Novak, Avrupa’ya yapılan doğalgaz sevkiyat hacimlerinin yılda 250 ila 300 milyar metreküpe ulaştığı durumlarda, bu hacimlerin nereden alacağının bilinmesi ve uzun vadeli sözleşmelere güvenilmesi gerektiğini kaydetti.







