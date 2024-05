ABD'de 'Rusya'yı vurma' planı

Ukrayna'yı desteği artırma çabalarını sürdüren ABD'de yönetimin Ukrayna'ya "ABD silahlarıyla Rusya'yı vurma" izni vermeyi değerlendirdiği ortaya çıktı.



New York Times gazetesinin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu konuda Başkan Joe Biden 'ı ikna etmek için yoğun mesai yürütüyor.



Rus işgalinin başından beri Ukrayna'ya milyarlarca dolar değerinde silah gönderen Biden yönetimi, Kiev'e ABD silahlarının asla Rus topraklarına karşı kullanılmaması şartı koymuştu. Biden'ın ABD ve Rusya'yı doğrudan karşı karşıya getirebilecek böyle bir senaryoya şiddetle karşı çıktığı bilinirken New York Times'ın haberine göre konu, ABD yönetimi içinde son dönemde gündemde.



Ukrayna, Rus ordusunun ilerleyişine karşı sınırdaki Rus topraklarına saldırıları artırmıştı. Kiev son aylarda özellikle Rusya'daki enerji ve altyapı tesislerini hedef alan saldırılar düzenliyor.



Buna karşın Ukrayna'nın elindeki silahlar, ABD'nin sağladığı silahlar kadar gelişmiş değil ve kapasiteleri sınırlı. Kiev, ABD silahlarıyla Rusya'ya saldırı düzenlerse bunun Moskova için büyük bir darbe olacağı düşünülüyor.



ABD U DÖNÜŞÜ YAPAR MI?



Habere göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, konuyu geçen hafta Kiev'i ziyaret eden Blinken'la görüştü. Henüz düşünce aşamasındaki planın resmi olarak Biden'a sunulmadığı da belirtildi.



ABD Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapmayı reddederken New York Times'a konuşan kaynaklar, Rusya'nın savaşta yeni cephe açması ve Harkiv'e ilerlemesi nedeniyle ABD'nin pozisyon değişikliğine gidebileceğini aktardı.



Zelenskiy de bu hafta gazeteye yaptığı açıklamada, Rusya'nın ABD silahlarıyla hedef alınamamasının Moskova'ya büyük avantaj sağladığını savunmuştu.



İngiltere daha önce kendi silahlarının Rus topraklarına saldırılarda kullanılmasına yönelik yasağını sessizce kaldırmıştı.



New York Times'ın haberine göre ABD, Ukrayna askerlerini Almanya'ya göndermek yerine ülke içinde doğrudan eğitmeyi de değerlendiriyor. Bu durumda ABD askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması söz konusu olabilecek.



Rusya ise bu durumda Batılı güçlerin meşru hedef sayılacağı uyarısında bulunmuştu.



Bu senaryolar, Ukrayna'da ABD ve Rusya'nın doğrudan çatışmaya girmesi endişelerini artırıyor.