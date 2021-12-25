Samanyolu Haber /Gündem / Paşinyan'dan Erdoğan açıklaması /25 Aralık 2021 00:12

Paşinyan'dan Erdoğan açıklaması

Karışıklı ilişkileri geliştirme adına Türkiye ve Ermenistan'tan atanan özel temcilciler konusunda konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini, iki ülkenin atadığı özel temsilcilerin yürüttüğü müzakerelerin başarılı sonuçlanması şartına bağladığı belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin, iki ülkenin atadığı özel temsilcilerin başarılı bir müzakere yürütmesi durumunda mümkün olacağını söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ankara ile Erivan arasında başlayan normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Paşinyan, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini, iki ülkenin atadığı özel temsilcilerin yürüttüğü müzakerelerin başarılı sonuçlanması şartına bağladı.

Paşinyan, "Böyle bir fikir ya da anlaşma yok. Fakat Sayın (Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı ve Özel Temsilci Ruben) Rubinyan'ın da katılımıyla yürütülen müzakere süreci başarılı bir şekilde ilerler ve süreç bu noktaya kadar olgunlaşırsa, bunu üst ve en üst düzeyde bir toplantı izlemedilir" ifadelerini kullandı.

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