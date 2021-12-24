Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye’nin Ukrayna’daki gerilimin dindirilmesinde nasıl bir rolü olabileceği sorulunca, müttefik olmaları nedeniyle Ankara’nın bu konuda ABD ile görüşmeler yapabileceğini söyledi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye’nin Ukrayna’daki gerilimin dindirilmesinde nasıl bir rolü olabileceği sorulunca, müttefik olmaları nedeniyle Ankara’nın bu konuda ABD ile görüşmeler yapabileceğini söyledi.





Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ‘Türkiye’nin Ukrayna’da tırmanan gerilimin sona erdirilmesinde ne gibi bir rol üstlenebileceğine’ ilişkin bir soru üzerine, “Güçlük, Moskova ile Kiev’in ilişkilerinde yaşanmıyor. Güçlük, Moskova ile Amerika ve Moskova ile NATO ilişkilerinde yaşanıyor. Türkiye de bir NATO ülkesi. Muhtemelen, Amerikalıların danışacağı ülkelerden birisi Türkiye olacaktır, zira onlar müttefik” dedi.





‘Her NATO ülkesi aynı değil’





‘Türkiye’nin, Rusya’ya karşı hiç de dostça davranmayan bir ittifakın üyesi olduğu’ yorumunu içeren bir soru üstüne ise Peskov, her NATO ülkesinin birbiriyle bire bir aynı pozisyonda olmadığını kaydetti: “Bize karşı hiç dostça olmayan pozisyonlar almış ülkeler var, bir de tam tersine, sürekli bir biçimde diyaloğun devam etmesi, sorunların her birinin diplomatik yolla çözümlenmesi yönünde politika izleyen ve Rusya’nın endişelerini dikkate almaya istekli olan ülkeler var. Kuşkusuz böyle ülkeler bu sürece olumlu katkı sunabilirler.”





Kremlin Sözcüsü böylelikle, Ukrayna’daki gerilimin Moskova ile Kiev’in ilişkilerinden kaynaklanmadığını, Türkiye’nin de ancak üyesi olduğu NATO ile Rusya’nın ilişkilerinin onarılmasında bir rol oynayabileceğini ima etmiş oldu.



