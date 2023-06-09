Gazeteci Baransu ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten beraat etti

TR724'ün haberine göre Mehmet Baransu’nun bir yazı dizisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balyoz davasına bakan mahkeme heyeti üyeleri ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’a hakaret ve iftirada bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraat kararı verildi. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, sanık Mehmet Baransu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Şikayetçi sıfatı bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı avukatı temsil etti.



SAVCI DÜŞME KARARI TALEP ETTİ



DHA’nın haberine göre duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 10-23 Mayıs 2016 tarihleri arasında haberdar.com isimli internet sitesinde yayınlanan “Mehmet Baransu Balyoz Gerçeklerini Yazdı” ve diğer başlıklı yazılarında Çetin Doğan ve Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine karşı hakaret ve iftira içerikli yazılar yazdığı ve yazı dizisinde Cumhurbaşkanına hakaret içerikli yorumların da yapıldığı belirtilerek dava açıldığını hatırlattı. Sanık hakkındaki davanın 12 Kasım 2019 tarihinde açıldığını belirten savcı, Basın Kanunu 26. maddesine göre 4 aylık süre geçtikten sonra dava açıldığı gerekçesiyle düşme kararı verilmesini talep etti.



Söz verilen sanık Mehmet Baransu, mütalaaya katıldığını belirtti. Şikayetçi Cumhurbaşkanı avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını ve sanığın cezalandırılması gerektiğini söyledi.



Mahkeme, Baransu hakkında beraat kararı verdi.