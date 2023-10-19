Gazeteci Mehmet Baransu uğradığı haksızlığı Gergerlioğlu’na anlattı

Türkiye, bir başsavcının şikayetiyle resmiyete dökülen yargıdaki rüşvet ağı ve iş takiplerini konuşurken, gazeteciler aynı yargı eliyle uğradıkları haksızlıklar yüzünden cezaevinde çürüyor.
Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın basına sızan, Hakim ve Savcılar Kurulu’na (HSK) yazdığı şikayet dilekçesinde, çete liderleri, uyuşturucu tacirleri ve devleti dolandıranların rüşvet karşılığında nasıl tahliye ve takipsizlik aldıkları gözler önüne serildi.
Haksızlığa uğrayan gazetecilerden biri de Mehmet Baransu. 2015’ten beri cezaevince tutulan Baransu’nun uzun tutukluluk süresi yüzünden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’yi cezalandırdı.
AİHM, uzun tutukluluğunun yeterli gerekçeden yoksun olduğuna hükmederek Türkiye’nin Baransu’ya 9 bin 800 euro tazminat ödemesine karar verdi.
BOLD MEDYA'da yer alan habere göre Baransu, adil yargılama hakkının nasıl elinden alındığını ve kendisine yapılan haksızlığı ziyaretine gelen YSP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na anlattı.
Ziyaret çıkışında bir açıklama yapan Gergerlioğlu, Baransu ile konuştukları konuları şöyle özetledi:
“Marmara Kapalı Cezaevi’nde eski gazeteci Mehmet Baransu’yu ziyaret ettim. Kendisi adil bir şekilde yargılanmadığını ve GDO’lu pirinç ile ilgili bir gazete haberinden dolayı ceza aldığını ve diğer hakkında süren mahkemeleri ile ilgili herhangi bir cezası olmadığını, tutuklamanın devam etme nedeninin sadece ve sadece bir haber olduğunu bize iletti ve adil bir yargılama olmadığını ayrıntısı ile anlattı.”