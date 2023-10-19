Nicolo Zaniolo’nun telefon ve tabletleri incelendi

İtalya’da Torino Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında sorgulanan ilk futbolcu olan ve suçunu kabul edip İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ile anlaşan Nicolo Fagioli 7 ay men cezası almıştı.



Fagioli’den sonra adı yasa dışı bahis soruşturmasına karışan futbolculardan olan Galatasaray’da sezon başı Aston Villa’ya satın alma opsiyonlu kiralık olarak giden Nicolo Zaniolo’ya dair bir haber ilgi uyandırdı.



La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Zaniolo’nun telefon ve tabletlerinde yapılan incelemelerinde bahis oynadığına dair bir delile rastlanmadı. Zaniolo’nun, Fagioli ve Tonali’ye göre daha hafif bir ceza alabileceği ifade edildi. Zaniolo, polise verdiği ilk ifadesinde de yasa dışı bahis sitelerinde çevrim içi iskambil oyunları oynadığını ancak futbol maçlarına bahis oynamadığını savunmuştu.



Gazetenin bir başka haberinde de adı skandala karıştığı için Zaniolo ile beraber 12 Ekim’de İtalya Milli Takım kampından ayrılmak durumunda kalan ve bahis oynadığını kabul eden Sandro Tonali’nin de federasyonla anlaşarak hızlı yargılama ve indirimli ceza alma yoluna gideceği belirtildi.



JUVENTUS’TAN AÇIKLAMA



İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, yasa dışı bahis soruşturmasına karıştığı için ceza alan 22 yaşındaki futbolcusu Nicolo Fagioli’ye destek vereceğini açıkladı.



Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, FIGC’nin Fagioli ile ilgili duyurusunun dikkate alındığı belirtilerek, “Kulüp, Nicolo Fagioli’ye bu durumun üstesinden gelmesi için tam destek verdiğini ve belirtilen tedavi planının uygulanmasında oyuncuya gerekli yardımı sağladığını teyit eder. Nicolo’nun, kulübü, takım arkadaşları, ailesi ve ona yardımcı olan profesyonellerin desteğiyle tedavi ve eğitim sürecini büyük sorumluluk duygusuyla geçireceğini ve men cezası bittikten sonra geri döneceğine inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.



İTALYA’DA YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI



Torino Cumhuriyet Başsavcılığının mafya ile mücadele soruşturmasından hareketle mayıs ayında bazı çevrim içi bahis sitelerine karşı başlattığı soruşturmaya, ağustos ayında ilk olarak Juventuslu Fagioli’nin adı karışmıştı.



Fagioli’nin ardından İngiltere’de Aston Villa forması giyen 24 yaşındaki Nicolo Zaniolo ile Newcastle Unitedlı Tonali’nin de adı yasa dışı bahis soruşturmasında geçmişti. Zaniolo ve Tonali bu nedenle 12 Ekim’de İtalya Milli Takım kampında polise ifade verdikten sonra kamptan ayrılmıştı.



Fagioli ve Tonali, ifadelerinde bahis oynadıklarını kabul ederken, Zaniolo ise futbola dair bahis oynamadığını savunmuştu. Fagioli, FIGC Spor Savcılığıyla anlaşma yolunu seçmiş ve 17 Ekim’de FIGC, UEFA ve FIFA’nın futbol aktivitelerine bahis oynanmamasına yönelik talimatlarına aykırı hareket etmekten 7 ay men cezasına ek olarak 5 ay zorunlu rehabilitasyon ve 12 bin 500 Euro para cezası almıştı.



İtalya’da futbol maçları üzerine bahis oynadığı tespit edilen bir oyuncu, üç yıl men cezası alabiliyor. Bu ceza, oyuncunun top koşturduğu kulübün maçlarına bahis yaptığının tespiti halinde artabiliyor.