Bakanlık: 695 kişi Türkiye'ye tahliyesini talep etti

Uluslararası sözleşmeleri görüşmek üzere toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu’nda Gazze’de yaşanan son duruma ilişkin bilgileri paylaşan Yıldız, “695 kişiden 322'si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 214'ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yakını Filistinli, 55'i kurum personeli ve 104'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı” dedi. Yıldız tahliyelerin ne zaman gerçekleştirilmesinin planlandığına dair bir bilgi paylaşmadı.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Gazze'deki çatışmalar 13’üncü gününde devam ederken, Türkiye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ahmet Yıldız, Çarşamba günü itibarıyla toplamda 695 kişinin Gazze’den Türkiye’ye tahliye edilmeyi talep ettiğini açıkladı.Türkiye’nin Filistin’e gönderdiği yardımlarla ilgili de bilgi veren Yıldız, “13 Ekim'de Türkiye'nin gönderdiği ilk yardım uçağı Mısır’a ulaştı. Gazze'ye yönelik ayni yardım olarak 5 bin battaniye, 3 bin civarında gıda kolisi, 20 bin tıbbi malzeme kolisi bölgeye ulaşmış durumda” diye konuştu. Yıldız, Gazze'deki yaralıların tedavilerinin Türkiye'de yapılması için hazırlıkların da sürdürüldüğünü, konuyla ilgili diplomatik temasların devam ettiğini aktardı.Mısır, Refah Sınır Kapısı'nın Gazze'ye yönelik insani yardımlar için açılması konusunda Amerika Birleşik Devletler (ABD) ile anlaştığını açıkladı. İlk etapta 20 yardım TIR’ının Mısır’dan Gazze’ye geçmesi bekleniyor. Refah kapısı, Gazze Şeridi’ni İsrail dışında başka bir ülkeye bağlayan tek sınır kapısı.Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından sonra İsrail, kendi üzerinden Gazze Şeridi'ne ulaşan insani yardımların geçişini durdurmuştu. İsrail, Hamas'ın elindeki 200’den fazla rehineyi bırakmadan geçişlerin açılmayacağını söylüyor. Mısır da sınırın Gazze tarafı İsrail ordusunca bombalandığı için Refah kapısını kapalı tutuyordu.