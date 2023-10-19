İstinaf mahkemesi, Deniz Poyraz davasında tüm itirazları reddetti

Onur Gencer'in tahliye talebini de değerlendiren daire, kararında "Adli kontrol uygulamasının bu aşamada yetersiz kalacağı ve tutuklama tedbirinin işlendiği iddia edilen suça ve bu suçun kanunda öngörülüp hükmedilen cezasına nazaran ölçülü olduğu anlaşıldığından, sanık Onur Gencer müdafinin tahliye talebinin reddine karar verildi" denildi.





"Dosya Eylül ayının 14’ünde istinafta işlem gördü ve çok acele bir şekilde dosyanın ele alındığını ve 11 Ekim’de de karara çıkarıldığını görüyoruz. Elbette ki adaletin hızlı, yargı mekanizmasının hızlı olması gerekir. Fakat bu hızlılık adil yargılamayı ortadan kaldıracak bir noktada yapılıyor ise o zaman bunun sadece adaletin hızlıca tecelli etmesine hizmet eden bir anlayış olmadığı, aksine bazı dosyalarda da bu dosyaların üzerinin örtülmesi ve sürecinin kapatılmasına hizmet ettiği kanaati oluşuyor bizde."





Soruşturma ve yargılama aşaması adil bir şekilde yürütülmüş olsaydı sanık Onur Gencer'in bütün bağlantılarının ortaya çıkarılmış olacağını dile getiren Ağaç, "Hakikaten bir araştırma yapılmış olsaydı o zaman istinaf sürecinin bu kadar hızlı yürümüş olması, adil yargılama açısından takdir edilecek bir husus olurdu. Fakat dosyada hem soruşturma hem de yargılama aşamasında o kadar büyük hukuk skandalları yaşandı, hukuka aykırılıklar yaşandı ki bunları total olarak hiç görmeyen bir inceleme yapılmış ve hem benim hem de savcının yapmış olduğu taleplerin tamamı reddedilmiş. Adil yargılama çerçevesinde dosyayı incelemek yerine dosyadaki sürecin hızlıca kapatılmasına yönelik olduğunu düşünüyoruz" dedi.





Bütün ret gerekçelerinin "basmakalıp ifadelerle" belirtildiğini söyleyen Türkan Aslan Ağaç, "Sanığın bağlantılı olduğu kişilerin tespit edilmesine yönelik taleplerimiz vardı ve hatırlarsanız duruşmalarda avukatlardan kaçırılma durumu oldu. Savunma hakkımız da hakikati bulma arayışımız da engellendi. Son iki duruşmaya alınmadık. Böyle bir süreç varken, bu kadar hukuka aykırılık varken, bunların hepsini basmakalıp bir ifadeyle hiç görmeyen, total olarak reddeden bir istinaf incelemesi yapılmış. Bu da dosyanın gerçek anlamda incelenmediğini, olayın kapatılma ve yargı sürecinin bitirilmesine yönelik bir çaba içerisinde olunduğu izlenimi yaratıyor ve biz de maalesef böyle bir kanaate vardık" diye konuştu.



