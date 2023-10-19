TBMM Genel Kurulu’nda gergin oturum

























Sözcü'de yer alan habere göre TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri söz alarak, açıklamalarda bulundu.Saadet Partisi Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Filistin’e destek konusunda Türkiye’nin daha fazla ses çıkarması gerektiğini belirterek, “Çünkü Filistin’e dünyada Türkiye kadar sahip çıkabilecek, bu işe hamilik yapabilecek başka bir ülke yok. Bu konumun farkında olarak Türkiye’nin daha fazla aktif rol alması gerektiğinin altını tekrar tekrar çiziyoruz, daha somut adımlar atılması gerektiğini de belirtiyoruz” dedi.İYİ Parti Grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, hükümetin, ekonomi politikalarını gündeme getirmek istemediğini savunarak, “Her gün yeni bir olayla ve yeni bir gündemle uyanıyoruz. Fakat unutturulmaya çalışılan, hükümetin hiç gündeme getirmek istemediği bir konu var; o da ekonomi. Günaşırı gelen zamlar ve artan hayat pahalılığı ile yoksulluk her geçen gün derinleşerek büyüyor. Enflasyonla birlikte gelen hayat pahalılığı vatandaşlarımızın üzerinde taşınamaz bir külfet haline gelmiştir” diye konuştu.MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül de Filistin’de yaşananlara işaret ederek, “Tüm insanlığın gözü önünde Filistin’de, okul, hastane, yerleşim yeri ayırt etmeden sivilleri hedef alan; su, elektrik ve gıda dahil temel insani ihtiyaçların Gazze’ye ulaşmasına engel olarak alçalmanın bir sınırının olmadığını tüm dünyaya gösteren İsrail’in yapmış olduğu soykırımı lanetliyoruz. Savaş ve insanlık suçu işleyerek tarih ve vicdan önünde hüküm giyen İsrail’in hukuk ve adalete vereceği hesap asla zaman aşımına uğramayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar katlettikleri masum bebeklerin ahını asla unutturamayacaklar” dedi.YSP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da yargı kararlarını eleştirdi, Anayasa Mahkemesini bir an önce Selahattin Demirtaş hakkında kararını vermeye çağırdı.CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, TBMM’ye sunulan 2024 bütçe kanun teklifine yönelik eleştirilerini sıralayarak şöyle dedi:* “6,6 milyar lira olan Cumhurbaşkanlığı Bütçesinin 12 milyar 283 milyara çıkarıldığını görüyoruz yani Cumhurbaşkanlığı bütçesi 2024 yılında yüzde 100’lük bir artışa geçmiş ama emeklinin, asgari ücretlinin, memurun maaşında böyle bir artış yok. Erdoğan’ın maaşı da 2024 yılında 43 bin lira zamlanarak 183 bin liraya çıkacak, ona da yüzde 81’lik bir zam yapılmış ama emekliye gelince 5 bin liralık ikramiyeyi lütuf gibi sunuyorlar, onu da çalışan, çalışmayan emekli diye ayrım yapıyorlar. Daha önce komisyonda da teklif verdik, 15 bin lira emekli ikramiyesini gelin, bugün Genel Kurulda hep birlikte çıkaralım, çalışan, çalışmayan emekli ayrımı yapmayalım.”AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Filistin’de yaşananlara dikkat çekerek, “Filistin karşısında İsrail’in çok güçlü olduğunu zannediyoruz ama tarihin bize neler getireceğini, hangi sürprizlere meyal olduğunu bilmiyoruz. O sebeple tarihin bizim öngöremediğimiz bir seyri var, Allah’ın da bir adaleti var ve inanıyoruz ki tüm bunlar olması gereken mecraya, barışa, hakka, doğruya doğru evrilecek” dedi.Zengin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Irak-Suriye tezkeresine ilişkin seçmen ve vatandaşlara gönderdiği “AKP ve MHP’nin Meclis’ten geçirdiği tezkerede yer alan ve yabancı askerlerin ülkemize gelmesine imkan veren maddeyi kabul etmiyorum, protesto ediyorum” şeklindeki SMS’i hatırlatarak, “Bugün güne uyanan milyonlarca insan bir mesaj aldı, bir SMS mesajı. Bu mesajla kamuoyu yanıltılmaya çalışılıyor tezkereyle alakalı, bu hafta Genel Kurul’da görüştüğümüz tezkereyle alakalı” dedi.Özlem Zengin, konu ile ilgili görüşleri ise AKP TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel’in dile getireceğini aktardı.Yüksel söz alarak şöyle dedi:* “Gazi Meclisimizce kabul edilen tezkereyle ilgili olarak manipülasyon içeren ve hiçbir surette gerçeği yansıtmayan, etik olmayan haber ve açıklamalar CHP kurumsal SMS mesajıyla paylaşılmış olup SMS gönderilen kişilerin çoğunun telefon numaraları iradeleri dışında kullanılmıştır.* Öncelikle, cep telefon numarası KVKK uygulamaları kapsamında kişisel veri niteliğinde olup TCK madde 136 Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır hükmünü amirdir.* Tezkerede geçen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması şeklindeki ifadeler çarpıtılmaktadır.”AKP ve CHP arasında sık sık SMS tartışması yaşandı. AKP milletvekilleri, CHP ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun tezkerenin içeriğini çarpıttığını dile getirdi. CHP milletvekilleri ise iddialarında ısrar edince tartışmaların uzamasına neden oldu.Konuşmaların ardından, İYİ Parti’nin kadro bekleyen taşeronlar, YSP’nin yargılama süreçleri ve CHP’nin tarım politikalarına ilişkin grup önerileri reddedildi.YSP sözcülerinin, yargı süreçlerine ilişkin grup önerilerinin görüşmeleri sırasında özellikle Kobani olaylarına ilişkin sık sık yargı kararlarını eleştirmelerine MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül’den tepki geldi.Bülbül, “Yargının vereceği, vermiş olduğu kararlara da saygı duymakla birlikte yargılaması yapılan meselelerin aynı zamanda Türkiye’de siyaset gündemini de son derece önemli şekilde meşgul eden meseleler olduğu bilgisiyle, düşüncesiyle bizler buna dair düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Yargılamada toplum vicdanı denilen bir husus vardır. Toplum vicdanında bizlerin açısından meselenin bulduğu yeri ifade ediyoruz. Gerçekten Kobani hadiseleri bizim açımızdan bir toplu başkaldırı ve isyan girişimidir” dedi.YSP’li Beştaş, “Anayasaya göre bir ülkede iktidarın, yönetimin objektif sorumluluğu vardır, tetiği çekmesine gerek yoktur. Faili bulamıyorsa, katili yargılayamıyorsa, mahkeme önüne çıkaramıyorsa objektif olarak sorumludur” sözlerine yanıt veren AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Faili buralarda aramayın, faili uzaklarda aramayın” sözleri üzerine YSP’li Meral Danış Beştaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin HDP’nin kapatılmasına ilişkin AYM’ye talimat şeklinde açıklamaları olduğunu söyledi.Beştaş’ın bu sözlerine MHP’li milletvekilleri sert tepki gösterdi.AKP ile CHP arasında başlayan SMS tartışması bu kez, AKP, MHP ile YSP arasında talimat tartışmasına döndü. Grup başkanvekilleri AKP’li Özlem Zengin, MHP’li Levent Bülbül, YSP’li Meral Danış Beştaş arasında karşılıklı sözlü tartışmaya milletvekilleri de katılınca oturumlara sık sık ara verilmek zorunda kalındı.