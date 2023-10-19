İsrail, Türkiye'deki tüm diplomatlarını geri çekti

Gazete Duvar'da yer alan habere göre İsrail-Filistin çatışması sürerken, İsrail yönetimi protestoların sürdüğü Türkiye’den büyükelçi dahil olmak üzere tüm diplomatlarını bugün itibariyle çekti.



Middleeasteye'ın haberine göre diplomatlar iki ülke arasındaki diplomatik kriz nedeniyle değil güvenlik kaygıları nedeniyle geçici olarak Türkiye'den ayrıldı.



İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi katliamının ardından Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına seyahat uyarısında bulunmuştu. Aynı zamanda Türkiye'de bulunan İsraillilerin ülkeyi derhal terk etmesi istenmişti.