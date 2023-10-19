Samanyolu Haber /Gündem / İsrail, Türkiye'deki tüm diplomatlarını geri çekti /19 Ekim 2023 21:18

İsrail, Türkiye'deki tüm diplomatlarını geri çekti

İsrail yönetimi, güvenlik kaygıları nedeniyle Türkiye'deki tüm diplomatlarını geri çekti.

SHABER3.COM

Gazete Duvar'da yer alan habere göre İsrail-Filistin çatışması sürerken, İsrail yönetimi protestoların sürdüğü Türkiye’den büyükelçi dahil olmak üzere tüm diplomatlarını bugün itibariyle çekti.

Middleeasteye'ın haberine göre diplomatlar iki ülke arasındaki diplomatik kriz nedeniyle değil güvenlik kaygıları nedeniyle geçici olarak Türkiye'den ayrıldı.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi katliamının ardından Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına seyahat uyarısında bulunmuştu. Aynı zamanda Türkiye'de bulunan İsraillilerin ülkeyi derhal terk etmesi istenmişti.
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