Samanyolu Haber /Dünya / Orta Doğu’yu bahane gösteren İtalya Schengen Anlaşması’nı askıya aldı /19 Ekim 2023 21:06

Orta Doğu’yu bahane gösteren İtalya Schengen Anlaşması’nı askıya aldı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Avrupa’da serbest dolaşıma ilişkin Schengen Antlaşmasının askıya alınması; Orta Doğu’daki durumun kötüleşmesi, Balkan rotası boyunca göç akınlarının artması ve hepsinden önemlisi ulusal güvenlik sorunları nedeniyle gerekli hale gelmiştir" dedi.

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Bold Medya'da yer alan habere göre İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa’da serbest dolaşımı içeren Schengen Anlaşması’nı dün itibariyle askıya aldığını duyurdu.

Meloni, İtalya-Slovenya sınırındaki mevcut polis önlemlerinin gerekli güvenlik düzeyini sağlamak için yeterli olmadığını söyledi.

Kararla İtalya, cumartesiden itibaren Slovenya sınırında kontrolleri yeniden başlatacak.

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Meloni sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; “Avrupa’da serbest dolaşıma ilişkin Schengen Antlaşmasının askıya alınması; Orta Doğu’daki durumun kötüleşmesi, Balkan rotası boyunca göç akınlarının artması ve hepsinden önemlisi ulusal güvenlik sorunları nedeniyle gerekli hale gelmiştir. Bunun tüm sorumluluğunu üstleniyorum” dedi.

The Guardian gazetesinin aktardığına göre, Meloni sınır kontrollerinin 10 gün süreceğini ve sürenin uzatılabileceğini, kontrollerin yük trafiği üzerinde mümkün olan en az etkiyi yaratacak şekilde uygulanacağını söyledi.

İtalya coğrafyasından kaynaklı olarak denizden ve karadan göç dalgasına maruz kalıyor. Resmi verilere göre, bu yıl İtalya’ya geçtiğimiz yıla oranla neredeyse iki kat artarak deniz yoluyla 140 bin göçmen geldi.

Avrupa’ya kara yoluyla gelen çoğunlukla Afganistan, Suriye, Pakistan ve Irak kökenli göçmenler ise İtalya ya da Almanya’ya ulaşmak için Bosna’dan Hırvatistan ve Slovenya’ya geçmeye çalışıyor.

Zorlu yollardan geçerek Batı Avrupa’ya ulaşmak isteyen göçmenler Balkan polisinin sert müdahalelerine maruz kalıyor.
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