DSÖ Refah Sınır Kapısı'nın cuma günü açılmasını bekliyor

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Perşembe günü Cenevre'de yaptığı açıklamada, tırların insani yardım malzemeleri ile yüklü olduklarını ve hareket etmeye hazır vaziyette beklediklerini belirtti. Tedros, "Mısır ve Filistin'deki Kızılay kuruluşları ile birlikte, sınır geçişi açıldığında, umarız ki yarın, yardım malzemelerini Gazze Şeridi'ne götürmeye hazırız" diye konuştu.





Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamaya göre, DSÖ'nün beş yardım tırı hazır durumda. DSÖ Genel Direktörü Tedros, 40 ton malzemenin de önümüzdeki haftaya kadar bölgeye erişeceğini söyledi. Tedros bu malzemeler arasında, aralarında hamilelerin de olduğu toplam 300 bin kişi için ilaçlar, kronik hastalar için ilaçlar, ağır yaralıların tedavisinde kullanılan malzemeler ve diğer tıbbi gereçler olduğunu belirtti.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazzelilere insani yardım taşınması amacıyla Gazze Şeridi'nin Mısır tarafındaki Refah sınır kapısının Cuma günü açılacağını düşündüklerini belirtti. Mısır'da iktidar yanlısı Al Kahera televizyon kanalı da "ismini vermek istemeyen kaynaklara" dayandırdığı haberinde, Refah sınır kapısının cuma günü acil insani yardımlar için açılacağını aktardı."Malzemelerin kısa sürede geçişine izin verilmezse Gazze'de bir trajedi yaşanmasından endişe ediyoruz" diye konuşan Tedros yardım malzemelerinin altı gün önce sınır bölgesine gittiğini vurgulayarak, geçişin olup olmayacağıyla ilgili tedirginliğini de dile getirdi. Tedros, "Ancak son günlerdeki tecrübelerimiz nedeniyle geçişin olup olmayacağı konusunda aynı zamanda endişeliyiz" dedi.Tedros aynı zamanda İsrail'e çağrıda bulunarak, Gazze'ye gönderilecek acil insani yardım malzemeleri listesine akaryakıtın da alınmasına izin vermesini istedi. "İsrail'in, Mısır'dan Gazze'ye su, gıda ve ilaç girişine engel olmayacağını açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz" diyen Tedros, sözlerini şöyle sürdürdü:"Akaryakıt aynı zamanda hastane jeneratörleri, ambülanslar ve su arıtma tesisleri için gerekiyor. Ve İsrail'e akaryakıtı, Gazze'ye girişine izin verilen hayati malzemelere eklemesi çağrısında bulunuyoruz.”DSÖ Acil Yardımlar Direktörü Michael Ryan ise Cenevre'de yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne "her gün insani yardımın gitmesi" gerektiğini söyledi. Ryan, 20 tırın şu anda Gazze'deki acil durum için son derece yetersiz olduğunu ifade etti.Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından sonra İsrail, kendi üzerinden Gazze Şeridi'ne ulaşan insani yardımların geçişini durdurmuştu. İsrail, Hamas'ın elindeki 200’den fazla rehineyi bırakmadan geçişlerin açılmayacağını söylüyor. Mısır da sınırın Gazze tarafı İsrail ordusunca bombalandığı için Refah kapısını kapalı tutuyordu.Mısır, Refah Sınır Kapısı'nın Gazze'ye yönelik insani yardımlar için açılması konusunda Amerika Birleşik Devletler (ABD) ile anlaştığını açıklamış, ABD Başkanı Joe Biden da İlk etapta 20 yardım TIR’ının Mısır’dan Gazze’ye geçeceğini, ardından devamının gelebileceğini söylemişti. İsrail de blokaj uyguladığı yardım geçişlerine izin vereceğini duyurmuştu. Refah kapısı, Gazze Şeridi’ni İsrail dışında başka bir ülkeye bağlayan tek sınır kapısı.