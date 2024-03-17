Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteciler savaşta öldürülen 47 bin Rus askerinin isim tespitini yaptı /17 Mart 2024 12:45

Gazeteciler savaşta öldürülen 47 bin Rus askerinin isim tespitini yaptı

BBC Rusya ve Mediazona haber portalı gazetecileri tarafından Ukrayna savaşında öldürülen 47.7 Rus askerinin isimleri belirlendi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı saldırısının başlangıcından bu yana, 5.765'i seferber edilmiş ve 8.728'i tutuklu olmak üzere en az 47.701 Rus askeri personeli cephede öldü. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri Mediazona ve BBC Rusya Servisi'nden gazetecileri tarafından belirlendi.

Bu basın kuruluşlarından gazeteciler, açık kaynaklardan (medyadaki ölüm ilanları, ölenlerin yakınlarının sosyal ağlarındaki mesajlar vb.) elde edilen verilere dayanarak yaptıkları araştırmada, Donetsk bölgesindeki Avdiyevka’nın Rus birlikleri tarafından ele geçirilmesinin ardından, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin ölen askeri personeliyle ilgili ölüm ilanlarının sayısının artması dikkat çekti.

Araştırmacılar, "Günlük ölüm ilanı sayısıyla ilgili durum, Bakhmut'a saldırı sırasında yaşananlara çok benziyor - bazı günlerde yüzlerce ölüm ilanı yayınlanıyor" diye vurguladılar.

Ayrıca, 13 Mart 2024 itibarıyla gazeteciler, 381'i yarbay ve üzeri rütbede olmak üzere 3.227 subayın öldüğünü doğruladı.

Gazetecilerin Rus bölgeleri arasında doğruladığı kayıp sayısına göre Krasnodar Bölgesi (1.839 ölü), Sverdlovsk Bölgesi (1.593 ölü), Başkurdistan (1.629 ölü) ve Çelyabinsk Bölgesi (1.325 ölü). Ayrıca Moskova'dan 520, St. Petersburg'dan ise 523 kişinin öldüğü biliniyor.

Daha önce, "Önemli Hikayeler" Sivil Toplum Kuruluşu, Rusya Emeklilik Fonu'nun 2022 yılında bölgesel şube çalışanlarının, Ukrayna'da sosyal yardım alan savaş katılımcılarının sayısı hakkındaki bilgileri kamuya açık olarak yayınlamasını yasakladığını, çünkü bu bilgilerin kayıplarını hesaplamak için kullanılabileceğini ortaya çıkarmıştı.
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