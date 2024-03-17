Bahçeli, Erdoğan'ı bırakamıyor: Kurtarıcı lider olarak sizi...

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), 14. Olağan Büyük Kurultayı başladı. Slogan ve teması "Ülke için var olduk, bir ülküye yar olduk. Ülkeye sevda, ülküye yemin" ve "Ülkümüz ömür boyu candan öte" olarak belirlenen kurultay Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.







Tribünlerde, "Bir ülkü bir ömürden uzun her sevdadan büyük", "İlk günkü azim ve kararlılık bitmeyen gurur ve onurla", "Devir artık Türk devridir", "Cumhur bizim Türkiye hepimizin" ile "Geçmişin gururu yarının umudu" yazılı pankartlar yer aldı.





Genel başkan ve parti organlarının seçileceği MHP kurultayında, 1300'ün üzerinde delege oy kullanacak.







'TÜRK MİLLETİNİ YALNIZ BIRAKAMAZSIN'



Bahçeli konuşmasında, "Bu benim son seçimim" sözlerine de yanıt verdi. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:







"Geçenlerde basından öğrendiğim kadarıyla sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşması özellikle sol cenahlarda büyük bir iştah olarak kabul edilmiştir. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a seslenmek istiyorum; ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Cumhur İttifakı olarak yanındayız. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz."



ERDOĞAN MHP KURULTAYINA MESAJ GÖNDERDİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 14. Olağan Büyük Kurultayı’na yazılı mesaj gönderdi.

Erdoğan, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen kurultayda MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından okunan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin ilk asrından en büyük demokrasi ve kalkınma atılımı olan, ilk tohumlarını Devlet Bahçeli’nin attığını bildiğimiz 2023 hedeflerini birlikte hayata geçirdik. Şimdi de Türkiye Yüzyılı’nın inşası için içeride ve dışarıda beraberce zorlu bir mücadele yürütüyoruz. Allah’ın izni, milletimizin desteği, MHP’yi var eden ve yaşatan ülkü devlerinin katkısıyla Türkiye Yüzyılı bayrağını dünyanın burcuna dikeceğimize inanıyorum. Bu duygularla MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı’nın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Sizlerin şahsında tüm MHP’li kardeşlerimin mübarek Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyor, her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."





