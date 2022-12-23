Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteciler TikTok üzerinden gizlice dinleniyor /23 Aralık 2022 12:12

Gazeteciler TikTok üzerinden gizlice dinleniyor

ByteDance çalışanlarının, medyaya sızan haberlerin kaynağını tespit etmek amacıyla gazetecileri izlemek için sosyal medya platformu TikTok'un verilerine uygunsuz bir şekilde eriştiğini itiraf etti.

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ABD'nin veri gizliliğini korumadığı yönündeki suçlamalarının hedefi olan TikTok, birkaç çalışanın iki gazetecinin verilerine eriştiğini itiraf etti.

Çinli şirket ByteDance, şirket bilgilerinin medyaya sızdırılmasıyla ilgili bir iç soruşturmanın parçası olarak gazetecilerin verilerini elde ettiğini söyledi.

ByteDance'ın genel danışmanı Erich Andersen, sızdırılan şirket belgelerinin içeriği hakkında haber yapan Financial Times muhabiri ve eski bir BuzzFeed gazetecisi arasındaki bağlantıyı tespit etmek amacıyla takip edildiklerini açıkladı.

Andersen, TikTok bilgilerini ifşa ettiği düşünülen çalışanları bulmak için gazetecilerin konum servisleri bilgilerinin kullanıldığı itiraf etti.

Ancak planlarının tutmadığını belirten Andersen, konum bilgilerinden net bir bilgi alamamaları sebebiyle başarısız olduğunu vurguladı.

Andersen, olaya karıştığı tespit edilen çalışanların hiçbirinin ByteDance'ta çalışmaya devam etmediğini söyledi, ancak kaçının işten çıkarıldığını açıklamadı.

ByteDance, "şirketin 'Davranış Kurallarını' ciddi şekilde ihlal eden yanlış yönlendirilmiş girişimi" kınadığını söyledi.
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