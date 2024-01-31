Samanyolu Haber /Gündem / “Gazetecilere muhalefetin adaylarını yıpratmaları için ödeme yapıldı” /31 Ocak 2024 00:40

“Gazetecilere muhalefetin adaylarını yıpratmaları için ödeme yapıldı”

İktidarın kamu kaynaklarından bazı gazetecilere muhalefetin adaylarını yıpratmak için ödeme yaptığını söyleyen gazeteci Fatih Altaylı, "Çok sağlam kaynaklardan duydum. Tam da muhalif görünmeyen bir takım gazeteciye Türkiye’yi İyi Tanıtma fonundan para aktarıldı" dedi.

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Bold Medya'da yer alan habere göre gazeteci Fatih Altaylı bazı gazetecilerin iktidardan muhalefetin adaylarını yıpratmak karşılığında para aldığını ileri sürdü.

YouTube kanalından açıklama yapan Altaylı, bir grup gazeteciye iktidar tarafından muhalefetin adaylarını kötü göstermek amacıyla görev verildiğini iddia etti.

Altaylı’nın iddiasına göre gazetecilere ödenen paralar kamu kaynaklarından temin edildi.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında anlattığı iddia şu şekilde:

“Çok sağlam kaynaklardan duydum. Tam da muhalif görünmeyen bir takım gazeteciye Türkiye’yi iyi Tanıtma fonundan para aktarıldığı ve seçim sürecinde muhalefetin adaylarını zora sokacak bir takım önerilerde bulunma görevini aldıklarını duydum.”
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