Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da kilise saldırısı sonrası zanlıların kaçtığı araç bulundu /31 Ocak 2024 00:48

İstanbul’da kilise saldırısı sonrası zanlıların kaçtığı araç bulundu

İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırı sonrası şüphelilerin kaçtığı araç, Beylikdüzü'nde terk edilmiş halde bulundu.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasındaki silahlı saldırının ardından başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

Saldırganlar Tacikistan uyruklu A.K. ile Rus uyruklu D.T'nin olaydan sonra kaçtığı yabancı plakalı otomobilin bulunmasına yönelik çalışma yapan ekipler, saha ve güvenlik kamerası kayıtları incelemelerine devam etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, olayda kullanılan otomobili Beylikdüzü'nde terk edilmiş halde buldu.

Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri otomobilde inceleme yaptı.

Santa Maria Kilisesi'nde önceki gün yaşanan silahlı saldırı sonrası başlatılan çalışma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren ve onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda yakalanan 51 şüpheliden 23'ü, olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.
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