Gazetecilerin yargılandığı davada tanıktan şok itiraflar!

Gazeteciler Ahmet Memiş , Ali Akkuş, Cemal Azmi Kalyoncu, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız’ın yeniden yargılandıkları davanın 10. duruşması Çağlayan’daki 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.







İlk derece mahkemesinin (yerel mahkeme) verdiği hükümlerin Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden yargılanan gazeteciler Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Cemal Azmi Kalyoncu, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ünal Tanık, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız ile avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.





Punto 24’ün aktardığına göre duruşmada tanık olarak dinlenen Muhammed Sivri isimli iftiracı, sanıklardan gazeteci Ünal Tanık’ı Eyüp’te bir kafede çay içerken gördüğünü ve ihbar ettiğini söyledi. Daha önce verdiği ifadeleri reddeden Sivri, STV’de ekranlarda gördüğü Ünal Tanık’ın ‘örgüt üyeliği’ne ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını savundu.







Bir diğer iftiracı tanık Ali Özsoy da sanıklardan hiçbirini tanımadığını ve ‘örgüt’le bağlantılarına dair herhangi bir bilgi ve görgüsünün olmadığını anlattı. Boşandığı eşinden intikam almak için gazetecilerden şikayetçi olduğunu dile getiren Özsoy, önceki ifadelerini ise kabul etmedi. Özsoy, “Alkollüydüm. Eşimin ailesi Zaman gazetesinde çalışıyordu. Onlara zarar vermek için ihbarda bulundum.” dedi.





Tirajikomik sahnelerin yaşandığı duruşma esnasında mahkeme başkanının gülmemek için kendisini zor tuttuğu ve elindeki dosya ile yüzünü kapattığı görüldü. Mahkeme, dosyanın esas hakkındaki mütalaasını sunması için savcılığa gönderilmesine karar verdi. Dava 25 Nisan saat 09.40’a ertelendi.