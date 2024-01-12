Kazada kuryeyi öldüren Somali cumhurbaşkanının oğlu Türkiye’de!

İstanbul Fatih’te motokurye Yunus Emre Göçer’e arkadan çarparak ölümüne neden olan Somali liderinin oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud, 16 Ocak Salı günü görülecek duruşma öncesinde bugün ara celse için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.







Duruşmada tercüman eşliğinde ifade veren Mohamud'un, eski savunmalarını tekrar ettiği öğrenildi. Mahkeme, ifadesi alınan Mohamud hakkındaki yakalama kararını geri aldı.





Hakkındaki yurtdışı yasağı kaldırılan sanık Mohamud’un serbest bırakılmasına ve duruşmalardan vareste tutulmasına karar verildi. Duruşma sonrasında sanık Mohamud'un işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldığı öğrenildi.





İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde Yunus Emre Göçer'in sevk ve idaresindeki 16 AFL 804 plakalı sayılı araca şüpheli Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un sevk idaresindeki 06 CD 4581 plaka sayılı aracıyla çarpması sonucu Göçer'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve 6 Aralık'ta vefat ettiği kaydediliyor.





Müşteki Öznur Göçer'in 13-15 Aralık'ta alınan ifadesinde şikayetçi olduğu, 20 Aralık'taki ifadesinde ise "Bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını" beyan ettiği iddianamede yer alıyor. İddianamede, şüphelinin kusurlu eylemiyle Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebebiyet verdiği belirtilerek "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.