Euro'nun patronundan Trump'a tepki: 'Yeniden seçilmesi Avrupa için tehdit'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ABD'nin eski başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adayı Donald Trump'ın yeniden seçilme olasılığını değerlendirdi. ECB Başkanı, Trump'ın yeniden seçilmesini 'tehdit' olarak nitelendirdi.







The Financial Times gazetesinin aktardığına göre, Fransa'nın France 2 TV kanalına konuşan Lagarde, Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinin ABD ve Avrupa'yı ticari korumacılık, NATO'ya askeri destek ve iklim değişikliği gibi pek çok konuda karşı karşıya getirebileceğini söyledi. Lagarde, "Eğer tarihten ders çıkarırsak, yani görevde olduğu ilk dört senede nasıl liderlik ettiğine bakarsak, bu açıkça bir tehdit" diye konuştu.





'ÜÇ ALANA BAKMANIZ YETERLİ...'

ECB Başkanı Lagarde, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gümrük tarifelerine, NATO'ya hizmet etme taahhüdüne ve iklim değişikliğiyle mücadeleye bakmanız yeterli. Sadece bu üç alanda bile, tarihsel olarak ABD'nin çıkarları, Avrupa'nın çıkarlarıyla örtüşmedi."







Rusya ve Ukrayna arasında Şubat 2022'den bu yana devam eden savaşa atıfla Trump'ın seçilmesinin Ukrayna'ya destek konusunda Avrupa'yı yalnız bırakıp bırakmayacağı sorusuna da yanıt veren Lagarde bunun olası olmadığını 'çünkü ABD Kongresi'nde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa derinden karşı çıkan, Ukrayna'yı finanse etmeye ve desteklemeye devam edecek pek çok seçilmiş üye olduğunu' söyledi.