Samanyolu Haber /Gündem / Gazetelerden koronavirüs bulaşır mı? /24 Mart 2020 11:52

Gazetelerden koronavirüs bulaşır mı?

Dünya Sağlık Örgütü’nün de açıkladığı gibi gazeteler sağlık açısından güvenli. Avustralya Sağlık Bakanlığı, insanların gazete aldıktan sonra ellerini yıkamalarının yeterli olacağını söylüyor

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Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) gazetelerden bulaşıp bulaşmadığı merak edilen konuların başında geliyor.

ABD Hastalık Kontrol Merkezi’nin (America’s Center for Disease Control) yayınladığı tavsiye açıklamasında, gazetelerden virüs bulaşmasının çok düşük bir ihtimal olduğunu belirtti.


Avustralya Sağlık Bakanlığı’ndan Brendan Murphy de insanların gazete aldıktan sonra ellerini yıkamalarının yeterli olacağını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü ise, ticari ürünlerden koronavirüs kapma riskinin oldukça düşük olduğunu açıklamıştı.

Konuya ilişkin makale yayınlayan New York Times'a göre, gazetelerin güvenli kabul edilmesinde baskının ve paketlemenin el değmeden yapılmasının rolü bulunuyor.
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