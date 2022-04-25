Gaziantep’te 14'ü eski askeri öğrenci 19 kişi gözaltına alındı

Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında bu sabah Gaziantep’te, aralarında 14 eski askeri öğrencinin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet’in haberine göre Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin yaptığı operasyonda, öğrencilerin haberleşme programlarını kullanarak Gülen Hareketi yöneticileriyle irtibat kurdukları iddia ediliyor.
Geçen hafta İzmir ve Ankara’da yapılan operasyonlarda 65 askeri öğrenci gözaltına alınmıştı.