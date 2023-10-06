Gaziantep'te feci kaza: 5 ölü, 5’i ağır 17 yaralı

Feci kaza, Gaziantep Nurdağı yolu D-400 karayolu Şatırhöyük kavşağında meydana geldi.







Bir kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 2 servis aracı ve 2 otomobile daldı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır 17 kişi ise yaralandı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine çok sayıda UMKE, 112 Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.





YARALILARDAN 5 KİŞİNİN DURUMU AĞIR



Ekipler yaralıları olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.





Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

































gaziantep kaza