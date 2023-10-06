Samanyolu Haber /Gündem / Gaziantep'te feci kaza: 5 ölü, 5’i ağır 17 yaralı /06 Ekim 2023 17:50

Gaziantep'te feci kaza: 5 ölü, 5’i ağır 17 yaralı

Gaziantep D-400 karayolu Şatırhöyük mevkiinde meydana gelen kazada bir kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 2 servis aracı ve 2 otomobile çarptı. Kazada 5 kişi öldü, 5’i ağır 17 kişi yaralandı.

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Feci kaza, Gaziantep Nurdağı yolu D-400 karayolu Şatırhöyük kavşağında meydana geldi.

Bir kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 2 servis aracı ve 2 otomobile daldı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır 17 kişi ise yaralandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine çok sayıda UMKE, 112 Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YARALILARDAN 5 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Ekipler yaralıları olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.








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