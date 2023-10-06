Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri, düşürülen SİHA'yı ancak bir gün sonra açıklayabildi! /06 Ekim 2023 16:03

Dışişleri, düşürülen SİHA'yı ancak bir gün sonra açıklayabildi!

Dışişleri Bakanlığı, Suriye operasyonu sırasında vurulan İnsansız Hava Aracının düşürüldüğünü doğruladı. Açıklamada, SİHA'nın ABD'nin F-16'ları tarafından düşürülmesiyle igili, "Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir Siha kaybedilmiştir." denildi

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Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de YPG unsurlarına karşı düzenlenen operasyon sırasında ABD uçakları tarafından düşürülen SİHA’yla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, SİHA’nın düşürüldüğü doğrulanırken ‘Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir Siha kaybedilmiştir. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır.” denildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘1 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen terör saldırısı sonrasında, meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak ve Suriye’de PKK/YPG terör hedeflerine yönelik olarak Silahlı Kuvvetlerimiz ve İstihbarat Teşkilatımız tarafından kapsamlı operasyonlar başlatılmıştır.

Bu çerçevede, dün (5 Ekim) Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgeleri başta olmak üzere bölücü terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edilmiştir.

Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir Siha kaybedilmiştir. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır.

Söz konusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir.

Irak’ta yapıldığı gibi, terör örgütünün Suriye’de geliştirdiği tüm yetenek ve gelir kaynakları sistemli bir şekilde yok edilmeye devam edilecektir.’

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