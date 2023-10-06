Samanyolu Haber /Gündem / 'Ülkemizin hakkını böyle utangaç açıklamalarla mı savunacaksınız?' /06 Ekim 2023 15:51

'Ülkemizin hakkını böyle utangaç açıklamalarla mı savunacaksınız?'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD'ye ait bir savaş uçağı tarafından Suriye'de düşürülen SİHA'ya ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımında iktidarın sessizliğine tepki gösteren CHP lideri "Siz devleti yöneten kişiler olarak ülkemizin hakkını böyle utangaç açıklamalarla mı savunacaksınız?" diye sordu.

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Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye ait bir savaş uçağı tarafından Suriye'de düşürülen SİHA'ya (silahlı insansız hava aracı) ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, SİHA'nın ABD tarafından düşürüldüğünü teyit etti.

"Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA kaybedilmiştir" denilen açıklamada, "Söz konusu hadise, (PKK/YPG’ye karşı) devam eden operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir" ifadelerine yer verildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ
Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından iktidarın sessizliğine tepki gösterdi.

"Helikopterimiz düşürülür, başka ülkeden duyarız. Gemimiz basılır, başka ülkeden duyarız. Şimdi de SİHA’mız düşürülüyor, yine başka ülkeden duyuyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "ABD 'meşru müdafaa' diyor, Dışişleri Bakanlığımız ise 'farklı teknik değerlendirmeler' diyerek yaşananları geçiştirmeye çalışıyor. Siz devleti yöneten kişiler olarak ülkemizin hakkını böyle utangaç açıklamalarla mı savunacaksınız? Dış politikamızı 'ABD ne der, Rusya ne der, İtalya ne der' diye mi şekillendireceğiz?" diye sordu. 

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