Samanyolu Haber /Gündem / Ereğli Limanı'nda 135 kilo uyuşturucu ele geçirildi: Kolombiya'dan geldi /06 Ekim 2023 17:54

Ereğli Limanı'nda 135 kilo uyuşturucu ele geçirildi: Kolombiya'dan geldi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, emniyet güçleriyle birlikte Zonguldak Ereğli Limanı'na Kolombiya'dan gelen bir gemide yaptıkları aramada 135 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

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Ereğli ilçesindeki limana gelen Panama bandıralı 'PHOENICAN' isimli gemide uyuşturucu madde taşındığı ihbarı sonrası polis, harekete geçti.

Kolombiya'dan gelen kömür yüklü kuru yük gemisine, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Cumhuriyet'in haberine göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinden sevk edilen dalgıç polislerin de katıldığı aramada, gemi didik didik arandı. Geminin içi ve su altında kalan kısımları, dalış ekiplerince kontrol edildi ancak bir olumsuzluğa rastlanmadı. Geminin yük ve ambar kontrolü için tahliyesine başlanırken boşaltım sırasında kepçe operatörü tarafından ambar duvarında fileye asılı çantalara konulmuş eşya tespit edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA
Ekiplerce yapılan kontrollerde 114 paket halinde yaklaşık 135 kilogram kokain olduğu tahmin edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Olayla ilgili 3 şüpheli de gözaltına alındı.
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