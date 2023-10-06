İlginç iddia: Türkiye SİHA'sını vuran ABD uçağı İncirlik'ten kalkmış

ABD Savunma Bakanlığı perşembe gecesi, Suriye'nin kuzeybatısındaki Haseke yakınlarında Türkiye'ye ait bir SİHA'nın ABD F-16'sı tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklama ile SİHA'nın Türk silahlı Kuvvetleri'ne ait olmadığını öne sürdü. Ancak bugün Dışişleri SİHA'nın düşürüldüğünü kabul etti.







Bu arada emekli amiral Türker Ertürk dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Ertürk, Halk TV'de katıldığı canlı yayında, SİHA'yı vuran Amerikan F-16'sının İncirlik Üssü'nden kalktığını öne sürdü.





Ertürk, şunları söyledi: "Bu SİHA'yı kim düşürdü? İncirlik'ten kalkan bir Amerikan F-16'sı düşürüyor. Nereden kalkmış? İncirlik Üssü'nden. Anadolu'nun güvenliği için sınır ötesinde operasyon yapıyorsun, o SİHA'yı bu topraklardan kalkan başka bir uçak vuruyor."