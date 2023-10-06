Samanyolu Haber /Gündem / İlginç iddia: Türkiye SİHA'sını vuran ABD uçağı İncirlik'ten kalkmış /06 Ekim 2023 18:00

İlginç iddia: Türkiye SİHA'sını vuran ABD uçağı İncirlik'ten kalkmış

Emekli amiral Türker Ertürk katıldığı canlı yayında, Haseke yakınlarında TSK SİHA'nı vuran Amerikan F-16'sının İncirlik Üssü'nden kalktığını öne sürdü.

SHABER3.COM

ABD Savunma Bakanlığı perşembe gecesi, Suriye'nin kuzeybatısındaki Haseke yakınlarında Türkiye'ye ait bir SİHA'nın ABD F-16'sı tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklama ile SİHA'nın Türk silahlı Kuvvetleri'ne ait olmadığını öne sürdü. Ancak bugün Dışişleri SİHA'nın düşürüldüğünü kabul etti.

Bu arada emekli amiral Türker Ertürk dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Ertürk, Halk TV'de katıldığı canlı yayında, SİHA'yı vuran Amerikan F-16'sının İncirlik Üssü'nden kalktığını öne sürdü.

Ertürk, şunları söyledi: "Bu SİHA'yı kim düşürdü? İncirlik'ten kalkan bir Amerikan F-16'sı düşürüyor. Nereden kalkmış? İncirlik Üssü'nden. Anadolu'nun güvenliği için sınır ötesinde operasyon yapıyorsun, o SİHA'yı bu topraklardan kalkan başka bir uçak vuruyor."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İlginç iddia: Türkiye SİHA'sını vuran ABD uçağı... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:52:14