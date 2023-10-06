Bakandan hukuksuzluğun itirafı: AİHM kararlarını uygulama oranımız yüzde 90

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargının gündemine ilişkin konularda açıklamalarda bulundu. Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru hakkıyla ilgili soruya, bireysel başvuru hakkının sınırlarının çizilmesi gerektiği yanıtını verdi.







Ankara’da Medya Temsilcileri Buluşması’nda gazetecilerle bir araya gelen Tunç, 2010 referandumuyla getirilen AYM’ye bireysel başvuru hakkınının sınırlandırılması gerektiğine işaret etti. Bu konuda yeni bir çalışma yapılması gerektiğini de söyleyen Bakan Tunç, verilen kararların zaman zaman Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında sorunlara neden olabildiğini vurguladı.





“TÜRKİYE’NİN AİHM KARARLARINI UYGULAMA ORANI YÜZDE 90”

Bakan Tunç, konuşmasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) karşı olmadıklarını söyledi. Tunç, “Ancak çifte standarda karşıyız.” dedi. Türkiye’nin AİHM kararlarını uygulama oranının yüzde 90’a ulaştığını söyleyen Bakan Tunç, diğer ülkelerde bu ortalamanın yüzde 79 olduğuna dikkat çekti.





“Öncelikli talebimiz, Türkiye’ye çifte standart uygulanmasın. Özellikle bazı kararlar bakımından AİHM’in doğru olmayan kararlar verdiğini görüyoruz.” diyen Bakan Tunç; AİHM’in Türkiye ile ilgili kararlarında yerleşik içtihatlardan ayrılarak çifte standartta bulunduğunu söyledi.





AİHM’in KHK’lı öğretmen Yüksel Yalçınkaya’nın adil yargılanmadığı yönündeki kararı sonrası AKP Hükumetinden AİHM’e eleştiriler gelmişti.





CAN ATALAY KARARI

Yargıtay’ın Gezi davasındaki kararı nedeniyle milletvekilliğinin düşmesi gündemde olan Can Atalay hakkındaki kararın, Anayasa Mahkemesi tarafından 12 Ekim günü ele alınacağını söyleyen Bakan Tunç, “AYM’nin vereceği karar kesin olur. Uyulması gerekir. Yanlış olursa eleştirmek herkesin doğal hakkı.” ifadelerini kullandı.





“İLK DÖRT MADDEYİ TARTIŞMAYA AÇMAYIZ”

Yeni Anayasa çalışmaları hakkında da konuşan Bakan Tunç, ilk dört maddeyi asla tartışmaya açmayacaklarını vurguladı. “Değişmez maddelerin dışındakiler konuşulabilir.” diyen Bakan Tunç, yeni anayasa için “Muhalefetin, STK’ların görüşleri ile yapılması lazım.” dedi.





“50+1 SİSTEMİ DEĞİŞMEYECEK”

Bakan Tunç, 50+1 uygulamasının değişip değişmeyeceğine yönelik soruya ise, “Bu konuda tartışma söz konusu değil.” yanıtını verdi. Adalet Bakanı, aksayan yönlerini gördüklerini, yeni anayasa çalışmalarında bu noktaların konuşulabileceğini söyledi.





“İSVEÇ’TEN 28 KİŞİYİ İSTEDİK ÇOĞU REDDEDİLDİ”

NTV’nin haberine göre terör suçlularının Türkiye’ye iadesi noktasında yabancı ülkelerin Türkiye’ye yardımcı olmadığını söyleyen Bakan Tunç, “İsveç’ten 28 terör suçlusunun iadesini istedik, bunların çoğu reddedildi.” dedi.



