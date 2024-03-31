Gaziantep'te göçmen faciası: 2 ölü, 7 ağır yaralı

Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Şehitkamil ilçesi Küllü Mahallesi yakınlarındaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 31 B 6316 plakalı bir firmaya ait yakıt tankerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda tanker içerisinde 52 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.







2’Sİ ÖLÜ, 7’Sİ AĞIR YARALI, 43’Ü SAĞ ELE GEÇİRİLDİ

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre tankerde yakalanan düzensiz göçmenlerden bazılarının havasızlık nedeniyle baygın halde olması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde düzensiz göçmenlerden 2’sinin hayatını kaybettiği, 7’sinin ise durumunun ağır olduğu tespit edildi. Durumu ağır olan düzensiz göçmenler, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.







TANKER SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI





Yakıt tankeri sürücüsü ile beraber 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.