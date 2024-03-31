Kıbrıs'tan Gazze'ye üç yardım gemisi yola çıktı

Kıbrıs Cumhuriyeti'nde yayın yapan bazı radyolar ve Cyprus Times isimli haber portalı, Kıbrıs'tan Gazze'ye toplam 875 ton yardım malzemesi taşıyan üç geminin Larnaka Limanı'ndan demir alarak, Cumartesi öğleden sonra yola çıktığını duyurdu. Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin sözcüsü Yanis Antoniu, İsrailli görevlilerin, yola çıkmadan önce "Jennifer" isimli yük gemisi ile "Open Arms" ve "Ledra Dynamic" adlı römorkör gemilerin yükünü denetlediğini bildirdi.







Yük gemisine eşlik eden römorkörlerden birinin, üzerinde yardım malzemeleri olan bir platformu çektiği ve bu sebepten dolayı her üç geminin çok yavaş ilerleyebildiği belirtiliyor. Söz konusu platformun, yardımların Gazze Şeridi sahilinden karaya çıkarılmasında kullanılması planlanıyor. Geçen yıl Ekim ayından bu yana İsrail ile savaşan Hamas'ın kontrolündeki Gazze Şeridi'nin, büyük gemilerin yanaşabileceği bir limanı bulunmuyor. Gazze sahillerinde sular sığ olduğu için de gemiler karaya yanaşamıyor.





Gazze'de dağıtımı World Central Kitchen yapacak

Yola çıkan yardımlarla, Kıbrıs'tan deniz yolu ile Gazze Şeridi'ne ikinci kez insani yardım götürülüyor. İki hafta önce de, ismini bağlı olduğu yardım kuruluşundan alan "Open Arms" römorkörü, aynı güzergahtan yaklaşık 200 ton malzeme taşımıştı. World Central Kitchen adlı sivil toplum kuruluşunun iki hafta önce olduğu gibi bu kez de yardımların Gazze'de dağıtılmasını üstlenmesi planlanıyor.





Yola çıkan üç geminin, Larnaka Limanı'ndan Gazze'ye kadar olan yaklaşık 400 kilometrelik mesafeyi 65 saatte almaları bekleniyor. ABD askerleri tarafından Gazze Şeridi sahili açıklarına, insani yardımların indirilmesi için inşa edilmeye başlanan yüzer iskelenin tamamlanması da heyecanla bekleniyor. Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti, edindiği bilgiye göre, söz konusu iskelenin Nisan ayı ortalarında kullanılmaya başlanabileceğini duyurdu.





7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın İsrail topraklarında gerçekleştirdiği terör saldırıları ile başlayan savaşta Almanya, İsrail'in askeri operasyonlarına prensipte destek veriyor ancak binlerce sivilin hayatını kaybetmesine, bölgedeki halkın aşırı derecede gıda ve ilaç sıkıntısı çekmesine neden olan savaşın İsrail ordusu tarafından sürdürülüş biçimini eleştiriyor.