Gazze’de hastaneler saldırı altında… İsrail’den açıklama geldi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’ne saldırıları 36. gününde artarak sürüyor.



Gazze’deki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze’deki Şifa Hastanesi’nin ameliyathane bölümünü vurduğu belirtildi.



Sınır Tanımayan Doktorlar da Gazze’deki hastanelerin son 24 saatte acımasız bombardımana maruz kaldığını belirtti ve “Şifa Hastanesi, birçok kez vuruldu. Ekiplerimiz ve hastalarımız halen içeride” açıklaması yaptı.



“HAMAS İLE ÇATIŞIYORUZ”



Ancak İsrail ordusundan bir yetkili, Şifa Hastanesi'ni vurdukları iddiasını reddetti.



Reuters'a konuşan yetkili, hastane çevresindeki Hamas militanları ile çatıştıklarını doğrularken hastanedeki kişilerin bölgeden güvenli bir şekilde ayrılabileceğini öne sürdü.



FİLİSTİN KIZILAYI: TANKLAR 20 METRE ÖTEDE



Filistin Kızılayı’nın X hesabından yapılan açıklamada, İsrail tanklarının, Kudüs Hastanesi’ne 20 metre uzaklıkta olduğu ve hastaneye doğrudan ateş açıldığı kaydedildi.



Açıklamada, hastaneye ateş açılmasının yerinden edilmiş 14 bin kişi arasında paniğe yol açtığı ifade edildi.



Filistin televizyonu da İsrail'in Endonezya Hastanesi'nin çevresine peş peşe şiddetli saldırılar düzenlediğini belirtti.



“CAN KAYIPLARI SAYILAMADI”



Gazze’deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “İletişim ve internet kesintileri nedeniyle bugün Gazze’deki can kayıpları sayılamadı” denildi.



BM'DEN TEPKİ



Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths de “Kaçmaya çalışan hasta ve sivillerin vurulmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz” açıklamasında bulundu.



“BEBEKLER ÖLECEK”



Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis, hastanede elektriğin olmadığını, yoğun bakım ünitesindeki kuvözlerde bulunan bebeklerin durumunun çok tehlikeli bir boyuta ulaştığını aktaran Malhis, “Yoğun bakımda 60 bebek var, 39’u entübe, bir bebek öğleden sonra öldü. Bunlar art arda ölecek” dedi.



“DIŞARI ÇIKMAK İSTEYENİ VURUYORLAR”



Malhis, İsrail ordusunun hastane çevresini kuşattığını belirterek, “Hastane dışına çıkmak isteyeni vuruyorlar. Birimler arası gidip gelen olursa burada da hareket edeni vuruyorlar. Bahçede, acilin önünde çok şehit var, durum çok kötü ve tehlikeli, anlatılacak gibi değil” ifadelerini kullandı.



17 BİN KİŞİ HALA HASTANEDE



Daha önce hastanede (ve yerleşkesine sığınmış) 60 bin kişinin bulunduğunu aktaran Malhis, son 2 gündür İsrail’in hastaneye yönelik yoğun şekilde saldırı gerçekleştirdiğini, hastalar, doktorlar, hemşireler ve hastane çalışanları olmak üzere yaklaşık 17 bin kişinin hala hastanede olduğunu söyledi.



Malhis, hastaneden bazı kişilerin kaçabildiğini, birçoklarının ise yollarda öldüğünü vurgulayarak, “Susuz, elektriksiz, yemeksiz hapishane gibi. Bahçede 100’den fazla şehit vardı. Şehitleri hastane bahçesine gömmeye çalışanları da vurdular. Hastane bahçesi şehit dolu. Bazıları hastaneden kaçmaya çalıştılar, onları da vurdular” diye konuştu.



“BİZİ KURTARIN”



Malhis, şunları ekledi:



“Bir metre bile mesafe yok, kapıdalar. Hastane çevresinde İsrail ordusu var, çıkanı hemen vuruyorlar. Savaş uçaklarıyla vuruyorlar. Şifa Hastanesi’ni kuşatmaya aldılar. İnternet bağlantısı yok. Ne olursun bizi kurtarsınlar, bu savaşı durdursunlar yoksa öleceğiz. Her tarafta ölü var. Bizi kurtarın durum çok kötü.”