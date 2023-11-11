Hatayspor Galatasaray’ın müthiş serisine son verdi

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Atakaş Hatayspor’a konuk oldu. Mersin’de oynanan karşılaşma, 2-1 Hatayspor’un üstünlüğü ile sona erdi.



Hatayspor’a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Rigoberto Rivas ve 55. dakikada Didier Lamkel Ze kaydetti Galatasaray’ın tek golü 28. dakikada Wilfried Zaha’dan geldi.



Bu galibiyetle Hatayspor puanını 17’ye yükseltirken, Galatasaray 31 puanda kaldı.



Bu sonuçla Galatasaray’ın ligdeki namağlup unvanı ve 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Galatasaray’ın ligdeki 17 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Sarı-kırmızılı takım, ligde en son geçtiğimiz sezon 30 Nisan’da oynanan maçta Beşiktaş’a kaybetmişti. Ligde oynadığı son üç maçı kaybeden Hatayspor ise güçlü rakibini mağlup ederek, kötü gidişe ‘Dur’ dedi.



HATAYSPOR ÖNE GEÇTİ, GALATASARAY BÜYÜK HATA SONRASI BERABERLİĞİ YAKALADI



Karşılaşmada ilk gol Hatayspor’dan geldi. Didier Lamkel Ze’nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Rigoberto Rivas, arka direkten yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Fernando Muslera’nın yanından ağlarla buluşturmayı başardı.



Galatasaray, Erce Kardeşler’in büyük hatası sonrası Wilfried Zaha ile beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakim Ziyech’in ceza alanına gönderdiği ortasında, Erce Kardeşler’in elinden kaçırdığı topu önünde bulan Wilfried Zaha, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.



GALATASARAY DİREĞE TAKILDI, HATAYSPOR GOLÜ BULDU



İkinci yarıya iyi başlayan Galatasaray, peş peşe ataklarla zorladığı Hatayspor karşısında direği geçemedi. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Hakim Ziyech’in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Davinson Sanchez’in arka direkten yaptığı kafa vuruşunda, Erce Kardeşler’in dokunduğu top üst direkten geri geldi.



Gol için bastıran Galatasaray, Hatayspor’ın hızlı hücumu sonrası bir kez daha yenik duruma düştü. Hızlı gelişen atakta Fisayo Dele-Bashiru’nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Didier Lamkel Ze’nin penaltı noktası yakınından yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak Fernando Muslera’nın sağından ağlara gitti.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Hatayspor’un üstünlüğü ile sona erdi.