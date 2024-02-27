Samanyolu Haber /Dünya / Gazze’ye ulaşan insani yardımlar yarı yarıya azaldı /27 Şubat 2024 09:31

Gazze’ye ulaşan insani yardımlar yarı yarıya azaldı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Dairesi (UNRWA), Gazze’ye iki farklı sınır kapısından gönderilen insani yardım TIR’larının sayısının Ocak ayından bu yana yarı yarıya azaldığını açıkladı.

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UNRWA Başkanı Philippe Lazzarini, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda, “Şubat ayında Gazze'ye ulaştırılan insani yardım miktarında Ocak ayına göre yüzde 50 oranında bir azalma kaydedildi. Çaresizlik içinde yaşayan iki milyon Filistinli’nin ihtiyaçlarını karşılamak için yardımın azalması değil artması gerekiyor” dedi.

Lazzarini, aynı paylaşımda, yardımların azalmasını engelleyen sebepleri ise siyasi irade eksikliği, geçiş noktalarının kapatılması, askeri operasyonlar nedeniyle güvenlik eksikliği ve sivil düzenin çökmesi olarak gösterdi.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Dairesi’nin bölgeyle ilgili bugün yayınlanan son raporuna göre, Gazze’ye Şubat ayında çok az yardım ulaştı.

Raporda, Gazze’ye günde ortalama 98 TIR’ın giriş yaptığı belirtilerek, “2024 Ocak ile karşılaştırıldığında Gazze'ye giren malzemede yüzde 50'lik bir azalma görülüyor. Gazze'ye yardım taşıyan TIR’ların sayısı günde 500 hedefimizin çok altında. Hem Kerem Şalom hem de Refah sınır kapılarından Gazze’ye insani yardım malzemesi göndermekte ciddi zorluklar yaşanıyor. İsrail'in son zamanlarda geçiş noktalarına düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda Filistinli polisin öldürülmesi nedeniyle geçişin güvenliği ciddi şekilde etkilendi. Bölgede yaşanan güvenlik sorunu nedeniyle insani yardım sevkiyatını geçici olarak durdurmak zorunda kalındı" denildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Filistinli Mültecilere Yardım Dairesi’nin çalışanlarının 7 Ekim saldırılarına karıştığı iddialarıyla ilgili bağımsız soruşturmanın sürdüğünü, İsrail hükümetinin BM’ye sunduğu iddialarla ilgili ilkinden farklı olarak kendilerine yeni bir delil sunulmadığını belirtti.
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